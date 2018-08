Foram cerca de 1.523 os contribuintes que beneficiaram dos incentivos fiscais dados pelo Estado luxemburguês pela compra de bicicletas. O número consta de uma resposta conjunta do ministro das Finanças, Pierre Gramegna, e das Infraestruturas, François Bausch, a uma questão parlamentar colocada pelo partido Os Verdes.

Compra de bicicleta deu benefícios fiscais a mais de 1.500 contribuintes

Foram cerca de 1.523 os contribuintes que beneficiaram dos incentivos fiscais dados pelo Estado luxemburguês pela compra de bicicletas. O número consta de uma resposta conjunta do ministro das Finanças, Pierre Gramegna, e das Infraestruturas, François Bausch, a uma questão parlamentar colocada pelo partido Os Verdes.

Recorde-se que a lei prevê o chamado abatimento para a mobilidade durável (AMD) que é na prática uma forma de o Estado incentivar a compra e utilização de meios de transporte menos poluentes. Assim, a compra de uma bicicleta dá direito a uma dedução fiscal de 300 euros.

A compra de carros mais amigos do ambiente também implica incentivos fiscais: cinco mil euros de dedução para a aquisição de veículos novos elétricos ou a hidrogénio, com emissões zero; e 2.500 euros para automóveis elétricos híbridos recarregáveis, em que as emissões não ultrapassem os 50g CO2/Km e cuja data de primeira matrícula seja a partir do início deste ano. Para isso, os ocntribuintes têm de apresentar a fatura e as provas de compra juntamente com a sua declaração de IRS.

Neste contexto, os Verdes questionaram o Executivo sobre os dossiers recebidos no âmbito dos benefícios às bicicletas. O Executivo respondeu, então, que tendo em conta, as declarações recebidas em 2017, as deduções chegaram às 1.523.