Companhia chinesa Uni-top com três voos semanais para o Luxemburgo

A companhia aérea de carga chinesa Uni-top Airlines vai ter três voos semanais entre a sua sede, na cidade de Wuhan, e o Luxemburgo.

Os voos semanais vão ser operados por um Boeing 747-400 fretado, depois da inauguração oficial que teve lugar na passada semana, no aeroporto do Luxemburgo. A nova ligação tem como objetivo conectar a movimentada capital da província de Hubei, na região central da China, aos mercados europeus.



Com este acordo, a Uni-top Airlines vai também tirar partido da grande rede de camiões que liga os principais centros de logística europeus, bem como fazer entregas diretas aos seus principais clientes.



A localização do Luxemburgo no centro da Europa, as infraestruturas de última geração, o eficiente serviço de handling e a capacidade dos armazéns da LuxairCargo foram os argumentos decisivos na escolha do Luxemburgo.



Primeiros contactos em 2007



A Uni-top Airlines estabeleceu uma representação na Luxair Cargocenter em 2007. Durante os primeiros anos, a companhia chinesa de carga chegou a realizar uma série de operações charter com destino ao Luxemburgo, através de outras transportadoras.



Atualmente, o grupo Uni-top é líder de logística na China central, fornecendo armazenagem, transporte, frete aéreo e serviços urgentes, sobretudo nas rotas domésticas e no continente asiático.