Como poupar energia no trabalho? As ideias que estão a funcionar

AFP Há empresas em França que já se preparam para a escassez de energia no inverno. Veja as ideias que poderá replicar.

Uma coisa é certa: este inverno vai mesmo ser preciso poupar na eletricidade e no gás em casa e no trabalho. Avizinham-se tempos de contenção e restrições.

Há empresas que não quiseram esperar pelos meses mais frios para adotar medidas e já se multiplicam as iniciativas para combater a escassez de energia. Estas são algumas das ideias adotadas que podem servir de inspiração a quem já pensa como vai sobreviver ao inverno:

Indústria alimentar

A francesa Fleury-Michon está a construir painéis fotovoltaicos nos parques de estacionamento de todas as suas fábricas. "Isto dará sombra no verão e permitir-nos-á produzir parte do nosso consumo de eletricidade", diz o grupo, que diz ter reduzido o seu consumo de kWh/quilo de produto em 30% na última década.

Distribuição

Todos os retalhistas alimentares em França - Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Casino e Leclerc - comprometeram-se a desligar os sinais luminosos no final do dia a partir de 15 de outubro. Vão ainda reduzir a intensidade luminosa antes da abertura dos estabelecimentos ao público e baixar a temperatura ambiente dos pontos de venda em 1 grau. No geral, estas medidas representam uma poupança de 6% nas contas da energia.

O Leclerc, por exemplo, já aplica estas medidas desde o início da semana. Quando está muito frio, no caso de um pico na procura de energia, foram propostas medidas excecionais, tais como a redução da temperatura no interior para 17 graus durante as horas de abertura, o que permite uma "redução de 740 MW", de acordo com a federação técnica de retalhistas francesa (Perifem). Este protocolo está a ser alargado a outras lojas.

De momento, nas lojas de roupa, a temperatura de 17 graus não funciona devido aos provadores, mas "se for durante duas horas e para evitar um blackout geral durante um pico, devia ser possível pensar nisso", sublinha a Perifem.

A segunda grande iniciativa é a instalação de portas de vidro nas prateleiras de produtos refrigerados, o que reduzirá a fatura energética em 25%. O processo ainda está em curso: 70% dos distribuidores estão equipados, mas há ainda 30% por alterar. O custo da instalação - cerca de um milhão de euros para uma loja de média dimensão - está a atrasar o processo.

Indústria

O espectro dos cortes de gás neste inverno está a acelerar a corrida para novas soluções: recuperação de calor, mudança para iluminação LED ou instalação de painéis solares.

Por exemplo, a fábrica da Toyota em Onnaing, norte de França, tem dois projetos: a recuperação do calor e a instalação de painéis solares ao longo de cinco hectares dos parques de estacionamento. Tal medida permite uma poupança de energia de 10%, calcula a empresa.

A fundição de alumínio Saint-Jean Industrie recupera calor dos seus fornos para aquecer todo um setor da fábrica. Desde o final de 2021, o grupo ganhou "entre 10 e 15%" na poupança de eletricidade e gás, especialmente através do controlo do seu consumo em tempo real.

A Michelin, que reduziu o seu consumo de energia em 18%, entre 2010 e 2021, está a desenvolver fontes de energia renováveis, em particular caldeiras de biomassa, energia fotovoltaica e compra de fontes de calor através da biomassa.

Em Troyes e Bassens, o grupo também compra calor, mas a partir da incineração de resíduos domésticos. Além disso, neste inverno, a temperatura de aquecimento nos escritórios e oficinas "não excederá os 19 graus", e cairá mesmo para 17 graus nas oficinas onde há mais "esforço físico". O grupo também tem um plano para isolar os locais terciários, e está a instalar lâmpadas LED nas suas oficinas e na iluminação exterior do seu centro de investigação.

Transportes

Os caminhos-de-ferro franceses (SNCF), tipicamente um grande consumidor de eletricidade, tem vindo a intensificar as suas ações desde há vários meses, concentrando-se na "condução ecológica", uma técnica mais sustentável para conduzir os comboios.

A empresa está também a procurar resíduos em edifícios industriais e de serviços, instalando luzes LED em grande escala e fazendo alterações na iluminação e aquecimento das estações.

No entanto, na SNCF, RATP e outros operadores de transportes, a sobriedade energética não significa "menos comboios, mesmo este inverno", disse recentemente o Ministro dos Transportes, Clément Beaune, reagindo aos rumores de que haveria comboios cancelados para poupar energia.

