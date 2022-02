As implicações globais imediatas serão preços a subir com uma inflação mais elevada, menor crescimento e alguma perturbação nos mercados financeiros à medida que as sanções mais graves entrarem em vigor.

Economia 7 min.

Guerra na Ucrânia

Como a guerra na Ucrânia pode afetar economia global

Redação As implicações globais imediatas serão preços a subir com uma inflação mais elevada, menor crescimento e alguma perturbação nos mercados financeiros à medida que as sanções mais graves entrarem em vigor.

Um conflito que pode trasnformar-se no maior da Europa desde a segunda guerra mundial destruiu as esperanças de uma forte recuperação económica global do coronavírus, pelo menos a curto prazo, alerta o Financial Times.

A invasão russa da Ucrânia na quinta-feira abalou os mercados financeiros e o aumento das tensões geopolíticas deverá exacerbar a elevada inflação e os estrangulamentos na cadeia de abastecimento, escreve o jornal britânico.

Os impactos directos da diminuição do comércio com a Rússia, das sanções económicas impostas a Moscovo pelos EUA e UE e do contágio financeiro são provavelmente compensados pelas consequências indirectas do efeito sobre a confiança das empresas e dos consumidores e sobre os mercados de mercadorias, revelam os economistas.

Estas repercussões podem variar de relativamente limitadas a extremamente graves. Se os preços da energia continuassem a disparar, por exemplo, poderia facilmente conduzir a economia global a uma segunda recessão em três anos.

Os economistas disseram que as seguintes questões são as grandes a ter em conta, de acordo com o Financial Times.

Quão má é a guerra? O desejado jogo final do presidente russo Vladimir Putin não é claro. Os analistas estão a considerar vários cenários que vão desde uma mudança de governo em Kiev para um regime amigo de Moscovo até uma tentativa por atacado de redesenhar as fronteiras internacionais da Europa e mais além. Holger Schmieding, economista chefe do Banco Berenberg, disse ao FT que a primeira coisa a considerar era "quão má é a guerra". - que iria determinar a resposta provável nos mercados financeiros e energéticos nos próximos dias.

A resposta global mais ampla será igualmente crucial, disseram outros economistas entrevistados pelos jornal britânico. Tim Ash, economista da BlueBay Asset Management, destacou a China, que sinalizou a sua vontade de ajudar a Rússia a gerir as consequências financeiras das suas acções militares. A resposta de Pequim seria vital em termos das consequências mais amplas, que poderiam variar desde o maligno - por exemplo, mais tensão sobre a sua própria relação com Taiwan - até resultados diplomáticos mais benignos. "Ou [a China] vê isto como uma oportunidade de ir a Taiwan, ou como uma oportunidade de melhorar as relações com os EUA", disse ao FT.

Serão os mercados capazes de resistir ao choque geopolítico?

Foto: AFP

Os principais mercados financeiros mundiais caíram bruscamente na quinta-feira, mas o resultado poderia ter sido mais extremo. Isto deixa em aberto a possibilidade de terem de continuar a cair, com consequências para a riqueza das empresas e das famílias, para o consumo e para a confiança global. Neil Shearing, economista chefe da Economia de Capital, afirmou ao FT que, embora tenha havido uma venda em acções, os rendimentos das obrigações diminuíram e os spreads de crédito não aumentaram muito, sugerindo que a reacção do mercado não aponta para expectativas de uma guerra mais vasta em toda a Europa.



Invasão russa quebra padrão de consequências económicas contidas

Durante a última década, a intensificação do risco geopolítico tem sido uma característica constante da política mundial, mas a economia mundial e os mercados financeiros encolheram-no. Desde a disputa entre a China e a América à ascensão dos governantes populistas na América Latina e às tensões no Médio Oriente, as empresas e os investidores têm prosseguido independentemente, julgando que as consequências económicas serão contidas. A invasão russa da Ucrânia é susceptível de quebrar este padrão, porque resultará no isolamento da 11ª maior economia do mundo e um dos seus maiores produtores de mercadorias, escreve a revista The Economist.

As implicações globais imediatas serão um subida dos preços com uma inflação mais elevada, menor crescimento e alguma perturbação nos mercados financeiros à medida que as sanções mais profundas se instalarem.

As consequências a longo prazo serão uma nova debilitação do sistema de cadeias de abastecimento globalizadas e mercados financeiros integrados que dominou a economia mundial desde o colapso da União Soviética em 1991.

A Economist começa por referir o choque das mercadorias. Além de ser o fornecedor dominante de gás à Europa, a Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e um fornecedor chave de metais industriais como o níquel, o alumínio e o paládio. Tanto a Rússia como a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, enquanto que a Rússia e a Bielorrússia (um representante russo) são grandes em potássio, um insumo para fertilizantes. Os preços destes produtos têm vindo a aumentar este ano e são agora susceptíveis de aumentar ainda mais.

Barril de petróleo Brent volta aos 100 dólares A invasão da Ucrânia pela Rússia, o segundo maior produtor de petróleo, depois da Arábia Saudita, causou aumentos acentuados no preço do petróleo bruto.

No meio de relatos de explosões em toda a Ucrânia, o preço do petróleo Brent ultrapassou os 100 dólares por barril na manhã de 24 de Fevereiro e os preços europeus do gás subiram 30%. O fornecimento de mercadorias poderia ser danificado de uma de duas formas. A sua entrega pode ser perturbada se infra-estruturas físicas, tais como oleodutos ou portos do Mar Negro, forem destruídas. Alternativamente, sanções mais profundas sobre o complexo de mercadorias da Rússia poderiam impedir os clientes ocidentais de comprar a partir dele. Até agora, ambos os lados têm sido cautelosos em relação ao armamento do comércio de energia e mercadorias, que continuou durante a guerra fria.

A Rússia pode retaliar, criando deliberadamente estrangulamentos que aumentam os preços. A América pode apoiar-se na Arábia Saudita para aumentar a produção de petróleo e produzir as suas empresas de xisto domésticas para aumentar a produção. O segundo choque diz respeito à tecnologia e ao sistema financeiro global. Enquanto o comércio de recursos naturais é uma área de dependência mútua entre o Ocidente e a Rússia, nas finanças e na tecnologia, o equilíbrio do poder económico é mais unilateral. Assim, é provável que a América aplique sanções muito mais duras ao estilo Huawei às empresas tecnológicas russas, limitando o seu acesso a semicondutores e software de ponta, e também coloque os dois maiores bancos russos na lista negra, Sberbank e vtb, ou procure cortar a Rússia ao sistema de mensagens rápidas que é utilizado para transferências bancárias transfronteiriças.

As medidas tecnológicas funcionarão como um entrave ao crescimento da Rússia ao longo do tempo e incomodarão os seus consumidores. As restrições bancárias irão morder imediatamente, causando uma escassez de financiamento e impedindo os fluxos financeiros para dentro e para fora do país. A Rússia tem procurado isolar a sua economia precisamente disto: a parte das suas facturas denominada em dólares caiu desde a sua invasão da Crimeia em 2014, e tem acumulado reservas cambiais. Ainda assim, vai doer, alerta a The Economist.

A Rússia recorrerá à China para satisfazer as suas necessidades financeiras. O comércio entre os dois países já foi isolado das sanções ocidentais, com apenas 33% dos pagamentos da China à Rússia a serem agora efectuados em dólares, contra 97% em 2014. Os bancos ocidentais parecem ter uma exposição relativamente baixa à Rússia. No entanto, desde que a era moderna da globalização começou nos anos 90, nenhuma economia importante foi cortada do sistema financeiro global, e o risco de um contágio mais amplo através dos mercados, embora aparentemente baixo, não pode ser excluído. O que significa tudo isto para a economia global? A Rússia enfrenta um choque económico grave mas não fatal, uma vez que o seu sistema financeiro está isolado. Para a economia global, a perspectiva é de uma inflação mais elevada à medida que os preços dos recursos naturais aumentam, intensificando o dilema que os bancos centrais enfrentam, e uma possível mutação do investimento empresarial à medida que os mercados nervosos abafam a confiança. O impacto a longo prazo será o de acelerar a divisão do mundo em blocos económicos. A Rússia será forçada a inclinar-se para Leste, confiando mais nos laços comerciais e financeiros com a China. No Ocidente, mais políticos e empresas perguntarão se um princípio-chave da globalização - que deve negociar com todos, não apenas com os seus aliados geopolíticos - ainda é válido, não apenas para a Rússia, mas também para outras autocracias.

* Com Financial Times e The Economist





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.