Commerzbank fecha portas no Luxemburgo e atira 169 pessoas para o desemprego

O sindicato independente do setor financeiro, a Aleba, apoiado pela LCGB e pela OGBL, assinou um plano social com a direção do Commerzbank para os 169 funcionários que vão ficar sem emprego após o encerramento das duas sucursais do banco alemão no Luxemburgo.

A instituição prepara-se para cortar custos até 2024 através de uma reestruturação internacional e, como consequência, 10 mil pessoas serão dispensadas em todo o mundo. Só na Alemanha 450 agências de um total de 790, serão encerradas. No Luxemburgo, 169 pessoas vão perder o posto de trabalho: 159 no Commezbank AG Filiale Luxembourg (NLU) e 10 no Commerzbank Finance and Covered Bond SA (CFCB) já que ambos vão fechar.

O encerramento do NLU está previsto para o final de 2024, enquanto que o do CFCB ainda não tem data prevista. "As principais exigências foram atendidas", confirmou a Aleba, garantindo, subsídios financeiros adicionais aos requisitos legais e contratuais e medidas de reforma antecipada para os trabalhadores que se justifique.

O Commerzbank está no Grão-Ducado desde o final da década de 1960. Foi o segundo banco alemão a escolher o país para a sua expansão internacional, diz a Aleba. Ao Paperjam a responsável sindical, Carla Valente, disse que a decisão de encerrar a presença no país, "do ponto de vista financeiro não tinha lógica".





