Banco alemão anunciou a supressão de cerca de 10 mil postos de trabalho no mundo inteiro até 2024.

Commerzbank encerra filial no Luxemburgo. 200 postos de trabalho em risco

Susy MARTINS A Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA) está a acompanhar de perto o encerramento da filial da Commerzbank no Luxemburgo, previsto para 2024.

A decisão já não era nova mas poucos detalhes se sabia. Em finais de janeiro deste ano o banco alemão Commerzbank, com sede em Frankfurt, anunciou a supressão de cerca de 10 mil postos de trabalho no mundo inteiro até 2024, com vista à redução do número de agências. E hoje soube-se que a filial no Luxemburgo irá ser impactada com a decisão. Com 200 postos de trabalho em risco a associação dos trabalhadores bancários garante que tudo fará para minimizar as consequências desta medida.

A ALEBA lamenta em comunicado que a filial situada no Grão-Ducado, a "Commerzbank AG Filiale Luxembourg" esteja abrangida por esta decisão estratégica. O principal sindicato da praça financeira revela que tomou recentemente conhecimento da decisão e está em diálogo social com a direção, com o objetivo de determinar o plano de encerramento previsto para o Luxemburgo previsto para o final de 2024.

Num contexto já de si difícil devido à pandemia a ALEBA garante que vai estar ao lado dos empregados bancários, afim de negociar as melhores condições de saída possíveis.

