Comissário Europeu Moscovici diz que Juncker é um "português honorário"

O comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, disse que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, é um "português honorário".

As declarações de Moscovivi foram proferidas durante a conferência "Encontro com os cidadãos, que futuro para a Europa?", que teve lugar na quinta-feira em Lisboa, ao lado do primeiro-ministro português António Costa.



Além da defesa da harmonização fiscal por maioria qualificada na UE, Moscovici e António Costa relembraram, entre outros assuntos, o papel decisivo do luxemburguês Jean-Claude Juncker, quando este impediu, em 2016, a aplicação de sanções a Portugal, por violação das regras do défice orçamental da Comissão Europeia.



Jean-Claude Juncker é "um português honorário", disse Moscovici, relembrando que no Luxemburgo, de onde Juncker é natural, um quarto da população é de origem portuguesa. "Quando se fala de Portugal, Juncker presta muita atenção. Ele adora Portugal", acrescentou Moscovici. Para o comissário Europeu, Portugal é hoje em dia "um modelo" de recuperação que deve servir de exemplo aos outros países.



Pierre Moscovici e António Costa na conferência, em Lisboa. Foto: Lusa

Já na sua intervenção, António Costa foi ainda mais preciso e revelou como Juncker impediu as sanções a Portugal.



"Vários defenderam Portugal, vários pediram o sancionamento de Portugal e quando a situação estava suficientemente equilibrada, o presidente Juncker interrompeu a reunião, reuniu com o Pierre Moscovici e com o vice-presidente Dombrovskis e disse, não vamos aplicar sanção, vamos voltar à sala e vou propor que não haja sanção para Portugal", contou o primeiro-ministro português, concluindo que "foi assim que se evitaram as sanções" a Portugal.



