Comissário europeu espera que portugueses sintam crescimento económico no quotidiano

O comissário europeu Valdis Dombrovskis, que hoje inicia uma visita a Portugal, disse esperar que “todos os portugueses comecem a sentir o crescimento económico no seu quotidiano”.

Numa mensagem citada em comunicado pela representação da Comissão Europeia em Portugal, o comissário responsável pela área do Euro considerou que a situação em Portugal melhorou bastante”, mas que há que “continuar a fazer esforços para que a economia portuguesa se fortaleça e o crescimento se torne sustentável de modo a beneficiar todos os membros da sociedade”.

“Espero que todos os portugueses comecem a sentir o crescimento económico no seu quotidiano”, afirmou.

Na visita de dois dias que hoje arranca, Dombrovskis irá precisamente “debater com as autoridades portuguesas reformas concretas que contribuam para esse objetivo”, segundo o próprio.

Outro dos temas em destaque será o aprofundamento da União Económica e Monetária, considerando Dombrovskis que “Portugal tem um papel central na União Europeia e a sua opinião é muito importante".

O vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pelas áreas do euro, diálogo social, estabilidade financeira e união do mercado de capitais, encontra-se já hoje com Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo.