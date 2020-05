O Fundo de Recuperação vai ser apresentado hoje à tarde.

Comissão propõe 750 mil milhões de euros para responder à crise

Telma MIGUEL

Será de 750 mil milhões de euros o valor do Fundo de Recuperação que a Comissão Europeia vai apresentar hoje no Parlamento Europeu. O anúncio foi feito no Twitter por Paolo Gentiloni, o comissário europeu responsável pela pasta da Economia, apesar dos esforços de se manter os números secretos até à apresentação oficial no hemiciclo em Bruxelas.



Ursula von der Leyen irá apresentar a partir das 13h30 a proposta de um Fundo de Recuperação incorporado no orçamento comunitário de 2021-27. E cuja arquitetura e ideias já estão contidas numa proposta anterior assinada por Emmanuel Macron e Angela Merkel que apontava o valor de 500 mil milhões de euros arrecadados através de mutualização de dívida europeia.

“É um ponto de viragem na Europa para enfrentar uma crise sem precedentes”, escreveu Gentiloni no Twitter.

