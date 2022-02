É a “solução imperfeita” que vai permitir a neutralidade carbónica em 2050, disse esta quarta-feira a comissária Mairead McGuinness. Mas nenhum país é obrigado a investir nestas fontes de energia agora classificadas “de transição”. Os países e os eurodeputados têm agora quatro meses para se pronunciar.

Comissão promove investimento privado no nuclear e no gás natural

Telma MIGUEL É a “solução imperfeita” que vai permitir a neutralidade carbónica em 2050, disse esta quarta-feira a comissária Mairead McGuinness. Mas nenhum país é obrigado a investir nestas fontes de energia agora classificadas “de transição”. Os países e os eurodeputados têm agora quatro meses para se pronunciar.

É uma “solução imperfeita”, como a definiu esta quarta-feira a comissária europeia para os serviços financeiros, Mairead McGuinness, mas é “uma solução realista que nos leva ao nosso objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050”. A comissária referia-se ao ato delegado aprovado hoje pela Comissão Europeia, para acrescentar ao diploma da Taxonomia o nuclear e o gás natural como fontes energéticas que o setor privado pode financiar dentro do quadro da transição energética. A inclusão anunciada há meses tem sido muito criticada por ecologistas, pelos Verdes no Parlamento Europeu e por alguns Estados-membros, incluindo o Luxemburgo.



O primeiro rascunho apresentado ao Conselho Europeu e ao Parlamento, nas últimas horas do dia 31 de dezembro de 2021, levantou várias acusações de “greewashing” e de que a Comissão estava a minar a sua credibilidade como campeão da transição verde. Mairead McGuinness disse esta quarta-feira que a Europa comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e “o tempo não está do nosso lado. Temos menos de 30 anos para atingir esse objetivo”, pelo que “durante esta transição temos que aceitar soluções imperfeitas e temos que agir já”.

Sinalética para o setor privado

McGuinnes sublinhou que a regulamentação da Taxonomia, que classifica os investimentos “verdes”, “não é uma política energética europeia. Os Estados-membros continuam completamente responsáveis pelo seu “mix energético”. Um ponto importante a lembrar é que a taxonomia é uma ferramenta voluntária. É uma sinalética para o setor financeiro privado que quiser investir no caminho para a descarbonização” e não obriga nenhum país a construir centrais nucleares ou a gás. “Os Estados-membros vão olhar para isto e fazer o que acharem adequado”, salientou.

Quanto à ameaça de alguns países poderem processar a Comissão – incluindo o Luxemburgo que já se pronunciou – McGuinnes disse que não lhe cabe comentar essa eventual iniciativa.

“Tenho a sensação de que a discussão se tornou muito binária e política. Em relação às razões políticas, sempre dissemos que trabalhamos com base naquilo que diz a ciência e, neste momento, há a convicção científica profunda que precisamos do gás e do nuclear para acelerar a transição”, considerou.

O principal objetivo deste acrescento à Taxonomia, segundo a Comissão, é a Europa afastar-se o mais depressa possível do carvão - o maior vilão entre os combustíveis fósseis - que ainda é responsável pela produção de 15% da eletricidade na Europa .“E temos que mudar isto depressa”, sublinhou a comissária. Substituí-lo pelo gás é um mal menor, segundo o que se entende. McGuinnes referiu também o compromisso internacional assumido em novembro na COP26, em Glasgow, de excluir rapidamente o carvão das soluções energéticas.

Segundo a proposta adotada agora pela Comissão, as centrais a gás natural também têm os dias contados. No ano de 2035 serão desmanteladas. Quanto ao nuclear, Miread McGuinnes entende que terá que ainda fazer parte do bolo energético europeu durante muito mais tempo. Em 2050, mesmo que as renováveis continuem a ganhar terreno à grande velocidade que estão a fazer, quer em parques fotovoltaicos quer eólicos.

Para sustentar que chegar a zero emissões de carbono em 2050 não será possível sem estas energias de transição, McGuinnes deu o exemplo da Finlândia que pretende atingir a neutralidade carbónica já em 2035 (em vez de só em 2050, como consagra a Lei do Clima europeia) e está a investir ao mesmo tempo em renováveis e em energia nuclear.

Conclusões científicas

A Taxonomia da UE é uma espécie de mapa para os fundos privados que querem fazer parte da transição energética saberem onde investir. Até porque, salientou a Comissária, a revolução energética que temos pela frente não se faz sem o contributo dos privados. “A Taxonomia da UE é uma ferramenta para assegurar transparência nos mercados financeiros”, frisou a comissária. “O setor financeiro quer fazer parte da transição que está em curso e precisa de clarificação. Alguns usarão este instrumento, outros não. Mas quando investirem será com o conhecimento total e com as condições muito exigentes que estabelecemos em matéria de segurança nas centrais nucleares e de objetivos de cortar emissões nas centrais a gás”.

Houve um primeiro ato delegado à Taxonomia – que entrou há um mês em vigor - em que foram definidas as atividades que dão uma grande contribuição para a redução das emissões de carbono na EU. Esse primeiro ato delegado cobre 170 atividades económicas, representando 40% das empresas registadas na União Europeia em setores responsáveis por 80% das emissões diretas de gases com efeito de estufa.

Quando esse primeiro ato delegado foi apresentado, a Comissão disse que o gás natural e a energia nuclear, dada a sua complexidade, iriam ser contempladas num outro ato delegado. “Dissemos que voltaríamos para outros elementos mais difíceis e é por isso que estamos aqui hoje”, recordou McGuinnes.

As decisões que levaram à inclusão do nuclear e do gás natural, foram segundo a comissária baseadas em conclusões científicas. Foi consultada também a Plataforma sobre Finança Sustentável, os Estados-membros e o Parlamento Europeu, segundo disse esta quarta-feira a comissária McGuinnes aos jornalistas.

O medo do nuclear e os depósitos geológicos profundos

No texto foram introduzidas condições de segurança para as centrais nucleares mais exigentes que as atuais e a obrigação de os resíduos nucleares serem enterrados em depósitos geológicos suficientemente profundos, algo que ainda não existe na atual geração de reatores. McGuinnes referiu que a tecnologia nuclear está a ter enormes avanços. “Há ainda muitos “e se’s”, mas as tecnologias estão a progredir e os critérios muito exigentes que apresentamos também puxam nessa direção”. “O facto de haver um plano para os resíduos e financiamento para isso é uma indicação forte que tem que haver na indústria responsabilidade total”, salientou. Atualmente, a energia nuclear representa 26% da geração de eletricidade na Europa.

Outro dos aspetos que a comissária sublinhou é que o texto apresentado “trata-se de um documento vivo em relação ao qual vai haver revisões a cada três anos”. O documento introduz ainda novas alíneas de transparência nos empreendimentos de gás e nucleares.

Mas embora, a comissária tenha dito que houve um esmagador apoio dos comissários à iniciativa, o tema não gera consenso: “É justo dizer que que, no geral, as posições estão divididas e as nossas instituições têm diferentes pontos de vista. Apesar de eu acreditar que tenhamos chegado a um equilíbrio entre todas as opiniões diferentes sobre o caminho para a descarbonização”.

Esta adenda à Taxonomia está agora nas mãos do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu. “Isto é o princípio das discussões, não o fim”, disse a irlandesa que acrescentou que “vai haver um debate saudável e robusto sobre o tema” e que está ansiosa para trabalhar com os Estados-membros e com os eurodeputados. “Hoje não é o fim, hoje é um meio para chegar ao fim. O objetivo é um futuro sem emissões gerado sobretudo pelas energias renováveis”.

O Parlamento Europeu e o Conselho Europeu têm agora quatro meses para escrutinar o documento e mais dois meses, se o pedirem. O Conselho Europeu pode rejeitá-lo se 20 Estados-membros, representando 65% da população europeia, se pronunciarem contra. O Parlamento Europeu poderá rejeitar se o texto for votado contra em plenário pela maioria dos seus membros, ou seja, 353 deputados.

Quanto às acusações de a Comissão estar a chamar verdes ao gás e ao nuclear, McGuiness responde : “Não dizemos que o nuclear e o gás são verdes. Temos perfeita noção de que o gás é um combustível fóssil e que o nuclear embora não emita gases com efeito de estufa na produção de eletricidade, poderá não caber inteiramente na definição “do no significant harm” em questões ambientais”. E salientou que na lei europeia estas duas fontes de energia estão incluídas como “energias de transição”.

