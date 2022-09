A Comissão entende que um limite de preços indiscriminado poderia levar a quebras de abastecimento. E é mesmo isso que vai propor no conselho extraordinário de Energia marcado para sexta-feira.

Conselho extraordinário de energia

Comissão nega pedido de 15 países. Teto do preço só para gás russo

O pedido de 15 países de limitar o preço de todo o gás comprado na UE foi considerado arriscado. No conselho de Energia desta sexta-feira, a Comissão vai propor um teto só ao gás russo. Em contrapartida, quer negociar com os seus “fornecedores de confiança” uma redução dos preços. Esta, entendem os técnicos da Comissão, é a solução para baixar faturas sem ter um “blackout”no inverno.



Num documento técnico divulgado esta quinta-feira, a Comissão defende uma proposta – que estará em cima da mesa no conselho de emergência dos ministros da energia, esta sexta-feira, dia 30 – com várias medidas para travar a escalada do preço do gás (e o consequente encarecimento da eletricidade), que se está a refletir de forma pesada nas famílias e nas empresas.

A comissária da Energia, Kadri Simson, levará sexta-feira para discutir com os 27 ministros europeus o documento que nega o pedido de uma carta assinada por 15 países (incluindo Portugal), onde se requeria que a Comissão desenhasse uma proposta de impor um teto de preços para todo o gás que entrasse no território da UE.

A Comissão entende que um limite de preços indiscriminado poderia levar a quebras de abastecimento, porque, como disse fonte da Comissão, “é preciso garantir todas as moléculas de gás e arriscamos que os fornecedores decidam vender o seu gás a outros mercados que paguem mais”.

Kadri Simson admite no entanto, em declarações enviadas à imprensa, que se as negociações com os “fornecedores de confiança” de gás de gasoduto - os que neste momento estão em curso - não forem eficazes, então é possível “impor um teto máximo do preço de gás” para todos e não só para a Rússia.

O mérito de impor um teto só ao gás russo – que é neste momento menos 45% do que em janeiro, por decisão da Gazprom, que fechou várias ‘torneiras’ – é de “levar a que a Rússia não possa manipular os preços, como tem feito até aqui”, explicou um alto responsável da Comissão.

Um teto para os russos para acabar com a manipulação

A Comissão entende que as constantes quebras de abastecimento da Rússia e as declarações do Kremlin têm sido feitas de propósito a criar ansiedade nos mercados e para provocar subidas extraordinárias do preço de venda do combustível. Com esta medida exclusiva para a Rússia, disse a mesma fonte, obtêm-se dois efeitos benéficos: “Acaba-se com a manipulação e evita-se que o Kremlin obtenha receitas avultadas para financiar a invasão da Ucrânia”.

Por outro lado, a Comissão teme colocar pressão excessiva nos seus outros fornecedores ‘amigos’ porque, como disse Kadri Simson, “a Europa está a sofrer uma chantagem energética da Rússia e a procura de gás a nível global é superior à oferta”.

No documento de trabalho da Comissão, explica-se desta forma as posições assumidas: “Qualquer intervenção integrada e coordenada ao nível da UE deverá ser baseada num conjunto de princípios: medidas concretas para mitigar as subida dos preços e a volatilidade; capacidade para ser implementada rapidamente e de forma temporária; capacidade para minimizar impactos adversos no consumo de gás, na segurança de fornecimento e no funcionamento do mercado interno”.

Fonte da Comissão negou que haja litígio entre o executivo europeu e os países, e salientou que a proposta avançada foi feita analisando a situação do mercado e as implicações reais.

Em caso de alerta europeu redução de 15% no consumo será obrigatória

A preparação para o inverno (onde se teme que as famílias e as empresas tenham que pagar contas insuportáveis) inclui medidas de reduzir o consumo. Neste momento, foi pedido a todos os países que criassem planos de ação e recomendações para reduzir o seu consumo de eletricidade até à primavera em 15% em relação ao mesmo período do ano passado.

Essas medidas são, neste momento, de adesão voluntária, mas a Comissão está já a preparar-se para invocar um alerta europeu – se entender que o aprovisionamento de gás está em risco de não equivaler às necessidades – e aí esse objetivo de redução de 15% torna-se obrigatório.

Além destas medidas, a Comissão propõe criar um teto no preço do gás usado especificamente para gerar eletricidade. A conjugação destas medidas com o esforço continuado para reduzir o consumo são, no entender da Comissão, suficientes para provocar rapidamente a baixa substancial de preços em toda a UE, não pondo em risco o aprovisionamento necessário para manter os países preparados para o frio do inverno.

