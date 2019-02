A Comissão Europeia reviu em baixa a previsão de crescimento do Luxemburgo para este ano. Nas previsões intercalares de inverno, Bruxelas prevê que o Grão-Ducado cresça 2,5% em 2019, valor que compara com os 3% avançados no relatório anterior, publicado no outono.

Comissão Europeia revê previsão de crescimento do Luxemburgo em baixa

A justificar a revisão em baixa está o facto de a economia mundial e da zona euro estar a abrandar. O capítulo dedicado ao Luxemburgo sublinha que o recente abrandamento do comércio mundial e do crescimento da zona euro contribuíram para a elevada volatilidade do mercado financeiro. Ora, a tendência é para que este cenário se mantenha, pelo que as perspetivas de crescimento do setor financeiro e da economia como um todo enfraqueceram. O comércio externo deverá cair e o Luxemburgo, como pequena economia aberta está particularmente exposta.

O Luxemburgo não é caso único. A revisão em baixa afeta também a Alemanha, França, Portugal, Itália entre outros. Itália é o país que vai crescer menos este ano: 0,2%, uma forte baixa face aos 1,2% previstos no outono.