Comissão Europeia revê em baixa crescimento económico do Luxemburgo

A Comissão Europeia considera que o crescimento do Luxemburgo é volátil, mas assegura que as previsões económicas do país são favoráveis. Bruxelas traçou assim o cenário económico dos próximos anos nas projeções da primavera hoje divulgadas e reviu em baixa o crescimento estimado para este ano.

O relatório de Bruxelas começa por sublinhar que o crescimento abrandou no ano passado para 2,3%, face aos 3,1% registados em 2016. Mas refere que o abrandamento contrastou com a tendência positiva em outros indicadores, como a criação de emprego, por exemplo. Este ano, a economia deverá voltar a recuperar, para abrandar de novo ligeiramente em 2019.

Desta forma, em 2018 o Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer 3,7%. Este valor representa uma revisão em baixa face às previsões de inverno divulgadas em fevereiro passado e é menos otimista do que o crescimento de 4% apresentado pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, na semana passada no Parlamento. O avanço deste ano será sustentado no aumento do consumo privado que deve crescer devido ao aumento do rendimento disponível. Este deverá aumentar com o efeito da reforma fiscal e com o efeito da indexação salarial prevista para o terceiro trimestre deste ano. Por outro lado, há quer contar também com um aumento da contribuição do setor financeiro para a economia, “tradicionalmente o motor de crescimento do Luxemburgo”.

Quanto ao mercado de trabalho, o emprego deverá continuar a crescer nos próximos dois anos e a taxa de desemprego deve, pelo contrário, continuar o seu sentido descendente, atingindo os 5,2% em 2019.

No que diz respeito à zona euro, a Comissão Europeia manteve as previsões de crescimento nos 2,3%, mas alertou para os riscos das guerras comerciais.