A Rússia fornece 25% do petróleo e 45% do carvão importado pela UE.

Guerra na Ucrânia

Comissão Europeia propõe proibição de importações de petróleo russo até final do ano

Lusa A Rússia fornece 25% do petróleo e 45% do carvão importado pela UE.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs esta quarta-feira a proibição das importações europeias de petróleo à Rússia, a concretizar gradualmente até final do ano devido à dependência de alguns países, na sequência da guerra na Ucrânia.

"No último pacote de sanções, começámos com o carvão, agora estamos a abordar a nossa dependência do petróleo russo. Sejamos claros, não vai ser fácil [pois] alguns Estados-membros são fortemente dependentes do petróleo russo, mas temos simplesmente de trabalhar nesse sentido e propomos agora uma proibição do petróleo russo", declarou Ursula von der Leyen.

Intervindo na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, a líder do executivo comunitário anunciou assim um sexto e novo pacote de sanções contra Moscovo devido à invasão da Ucrânia, no final de fevereiro passado, após a Comissão Europeia ter abrangido, no anterior conjunto de medidas restritivas, a proibição de importação de carvão.

Portugueses já sentem aumento dos preços nos supermercados do Luxemburgo O Contacto visitou três superfícies comerciais, comparou preços e falou com portugueses que começam a fazer contas ao fim do mês para as compras da casa.

Agora está em causa "uma proibição total de importação de todo o petróleo russo, marítimo e oleoduto, bruto e refinado", elencou Ursula von der Leyen.

"Certificar-nos-emos de que eliminaremos gradualmente o petróleo russo de forma ordenada, de modo a permitir-nos e aos nossos parceiros assegurar rotas de abastecimento alternativas e minimizar o impacto nos mercados globais. É por isso que iremos eliminar progressivamente o fornecimento russo de petróleo bruto no prazo de seis meses e de produtos refinados até ao final do ano", explicou a alta responsável europeia.

Ministro da Energia luxemburguês sugere campanha de poupança à escala europeia Em reunião com os homólogos dos 27, na segunda-feira, Claude Turmes propôs que a UE estabeleça medidas para poupar energia e, assim, estabilizar os preços.

O objetivo é "maximizar a pressão sobre a Rússia, ao mesmo tempo que minimizamos os danos colaterais para nós e para os nossos parceiros em todo o mundo porque, para ajudar a Ucrânia, a nossa própria economia tem de permanecer forte", adiantou Ursula von der Leyen.

A guerra na Ucrânia expôs a excessiva dependência energética da UE face à Rússia, que é responsável por cerca de 45% das importações de gás europeias. A Rússia também fornece 25% do petróleo e 45% do carvão importado pela UE.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.