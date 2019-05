Alguns dos principais motores da economia vão ter um desempenho menos musculado.

Comissão Europeia mantém previsões de crescimento do Luxemburgo para 2019

A economia luxemburguesa deverá crescer a um ritmo estável em 2019 e em 2020. A Comissão Europeia publicou as suas previsões de primavera, onde divulga as estimativas de crescimento para a zona euro e onde faz uma análise do andamento da economia por país.

No caso específico do Luxemburgo, Bruxelas manteve as previsões que tinha feito em fevereiro, nas previsões de inverno. A economia vai avançar 2,5% em 2019 e 2,6% em 2020.

Alguns dos principais motores da economia vão ter um desempenho menos musculado. A evolução do emprego está a abrandar, bem como o fluxo de investimento em fundos. O consumo privado manter-se-á vigoroso, mas deverá também conhecer algum abrandamento.

Apesar disso, o crescimento do Grão-Ducado ficará muito acima do previsto para a zona euro. Bruxelas voltou a rever em baixa o crescimento para o conjunto dos países da moeda única. Este ano, a zona euro cresce 1,2% em lugar dos 1,3% previstos em fevereiro.