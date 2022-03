Com o novo pacote sobre Economia Circular, a Comissão Europeia espera criar uma base para acabar com a era de comprar e deitar fora.

Pacto Ecológico

Comissão Europeia lança batalha contra consumismo e greenwashing

Telma MIGUEL Com o novo pacote sobre Economia Circular, a Comissão Europeia espera criar uma base para acabar com a era de comprar e deitar fora. Os primeiros visados são os têxteis e os materiais de construção. Mas o objetivo é incluir toda a gama de objetos - excluindo alimentação, comida animal e medicamentos.

A proposta vai agora ser apresentada aos co-legisladores e em 2024 deve entrar em vigor.



Na questão de trabalhar no atual curto ciclo de vida dos bens de consumo há muito a fazer e muito a ganhar. Esta quarta-feira foi apresentada a primeira tranche de um vasto pacote sobre Economia Circular que partiu com a proposta de nova Diretiva sobre Ecodesign Sustentável, que vai agora ser discutida pelos dois co-legisladores, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu.

Quando entrar em vigor, provavelmente em 2024, segundo as expetativas da Comissão, mais os atos delegados que se vão dedicar aos vários setores de produção, levarão a que a forma como se consome na União Europeia deixe de ser comprar, usar e deitar fora, tudo muito depressa.

“Os produtos que usamos devem ser duráveis, reusáveis, de confiança, e reparáveis. E devem ser feitos o mais possível de materiais recicláveis e sem usar produtos perigosos. E no fim de vida devem ser reciclados para se fazer um novo produto”, disse Frans Timmermans, o vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pelo Pacto Ecológico Europeu.

Falando do momento que atravessamos e de como a covid-19 nos abriu os olhos para a vulnerabilidade do planeta e de como “a guerra de Putin” nos alertou que temos que fugir dos combustíveis fósseis e do uso ilimitado de matérias-primas, Timmermans salientou que “acabar com o atual modelo de consumo é bom para o planeta e para a nossa carteira e é menos dinheiro no bolso de Putin. Acho que esta é uma boa proposta”.

A espinha dorsal de onde vão sair regras para todos os bens de consumo

A nova Diretiva de Ecodesign será uma espinha dorsal onde vão ser encaixados os atos delegados que vão regular todos os ecossistemas de produção na União Europeia. Uma das muitas propostas é banir completamente a destruição de produtos não vendidos em todos os setores de produção. Esta é uma prática muito comum no setor da moda, sobretudo de luxo – por exemplo, a Burberry foi acusada de queimar inteiros excedentes de coleção e sofreu danos de reputação por causa disso.

Outra das propostas mais relevantes é criar um passaporte digital dos produtos, feito por entidade externa, para se saber a durabilidade e a possibilidade de reciclagem e a pegada do produto no planeta. Em matéria de etiquetagem, haverá um “score”, para que os consumidores sejam informados – tal como já acontece nos eletrodomésticos que têm as letras de eficiência energética – sobre a performance do produto em matéria ambiental.

Esta quarta-feira, na apresentação do pacote legislativo sobre a Economia Circular, Timmermans lembrou que a Diretiva de Ecodesign europeia que já foi aplicada aos eletrodomésticos (com os códigos de cores que bem conhecemos e as letras de A a G) levou a uma poupança para os consumidores de 120 mil milhões de euros em eletricidade só no ano passado.

Quando confrontados com a escolha entre um produto que pode ser mais caro, mas poupar energia, poder ser reparado ou ser mais robusto, os cidadãos sabem fazer a opção pelo longo prazo, disse Virginijus Sinkevičius, comissário europeu do Ambiente e das Pescas. A poupança em gastos energéticos resultantes de eletrodomésticos mais eficientes, corresponde ao consumo de um país como a Polónia, sublinhou Timmermans.

Os dois primeiros atos delegados que já estão prontos e que a Comissão apresentou esta quarta-feira dizem respeito à indústria têxtil e à indústria de construção – duas das áreas com maior peso na destruição ambiental. Mas haverá rapidamente outros que são os que produzem mais efeitos e são mais fáceis de regulamentar.

Serão eles a área do mobiliário, dos detergentes, das tintas e também do aço e do alumínio (estes dois últimos com grande consumo energético, mas em relação aos quais tem havido grandes desenvolvimentos tecnológicos em questões de reciclagem e poupança de energia).

Pôr a moda rápida fora de moda: em 2030 todos os têxteis serão recicláveis

Nos últimos anos, a chamada “fast fashion” deixou de ser vista com a benevolência que gozou no passado - de garantir a democratização de todas camadas sociais poderem vestir as mesmas tendências - para ser vista como um dos setores responsáveis pela devastação planetária. O europeu médio deita fora cerca de 11 kg de roupa por ano e no mundo inteiro, a cada segundo, um camião de têxteis é despejado em lixeiras ou incinerado. A imagem recente do deserto do Atacama coberto de toneladas de trapos chocou o mundo.

Mas a exposição feita por várias campanhas ambientalistas do verdadeiro custo da moda, ambiental e em termos de exploração dos trabalhadores, está a causar uma onda de repulsa por este setor.

O comissário Sinkevičius sublinhou que a mudança no mundo da moda já está no ar: “Vemos em todo o lado cada vez mais apetite para a mudança. Vemos isso no comportamento das pessoas, nas redes sociais”. E fez um slogan: “As pessoas querem a “moda rápida” fora de moda”.

Para isso acontecer, a proposta da Comissão sobre os têxteis, inclui a responsabilização dos produtores de integrarem a circularidade dos têxteis logo no momento em que os desenham e uma melhor informação para os consumidores sobre a durabilidade. “Nós estamos conscientes da necessidade de mudança constante da moda. Neste momento, a taxa de reciclagem da moda é 1%. O resto é desperdício. Por isso, as empresas têm que assumir a responsabilidade de desenhar as coleções pela reciclabilidade dos materiais”.

O objetivo é que em 2030 todos os têxteis sejam recicláveis, se a proposta da Comissão passar no crivo dos co-legisladores que vão agora discutir as propostas. A Estratégia Europeia para a circularidade e sustentabilidade dos têxteis obriga a que os materiais obedeçam a critérios de durabilidade, capacidade de reparação, “reusabilidade” e reciclagem fibra-a-fibra e um conteúdo mínimo obrigatório de inclusão em todas as peças de matéria reciclada.

Thierry Breton, comissário do Mercado Interno, salientou que a indústria têxtil não quer ser o vilão: “Está consciente de que é preciso mudar e quer trabalhar nesse sentido”. Quem anda atento já reparou que a gigante sueca H&M está a fazer um esforço considerável para mostrar aos consumidores que grande parte do seu produto é reciclável e criou uma máquina para reciclar fibras e está a trabalhar com designers que reciclam peças velhas.

Comprar serviços em vez de coisas

Há também uma nova consciência social que suporta estas ideias e práticas: “Em vez de aos consumidores ser proposto um produto eles devem cada vez mais comprar serviços. Tal como vender luz, em vez de uma lâmpada. Ou vender transporte, em vez de um carro. De forma a podermos ter o serviço mais adequado e mais atual, melhor para a pessoa e melhor para o clima”. E Timmermans lembrou o sucesso da empresa lituana Vinted, que já se impôs em toda a UE e que oferece uma plataforma a qualquer um para vender a roupa que já não usa.

A nova Diretiva do Ecodesign levará também, disse o comissário Thierry Breton esta quarta-feira aos jornalistas, a acabar “com a obsolescência programada dos produtos” – o caso de a partir de um certo tempo uma peça dos equipamentos deixarem de funcionar e já não terem peças ou já não suportarem novas aplicações.

A nova abordagem anti-consumista europeia terá um impacto global, acredita Breton: “É muito importante para mim, Comissário do Mercado Interno, saber que os produtos que importamos têm que respeitar as regras que nós exigimos para nós próprios – por isso um passaporte para os produtos é importante. Vamos ter uma cadeia de fornecimento muito mais crítica”.

Irão os produtores estrangeiros conformar-se com as novas regras da UE? “Acreditem, ninguém vai querer deixar de vender num mercado de 450 milhões de consumidores”, disse Timmermans, assegurando que, liderando nesta iniciativa, a UE está a criar um novo standard para o mundo inteiro.

A pressão para cobrir todo o setor produtivo

A criação do pacote de medidas apresentado esta quarta-feira, levou, segundo Virginius, dois anos a ser feito, com o contributo de várias direções-gerais da Comissão.

Mas há ainda muito trabalho a fazer, com a produção dos Atos Delegados. “Mas não há outra hipótese. Estamos a pressionar imenso todas os setores da Comissão, mas não há alternativa porque há uma pequena janela de oportunidade para mudarmos a forma como consumimos”, lembrou Timmermans, referindo-se à necessidade de proteger os limites planetários e reduzir o consumo para manter o aquecimento global abaixo do 1.5ºC de aumento.

“E os países estão muito agradecidos por estarmos a fazer este trabalho”, sublinhou o vice-presidente da Comissão com a pasta do Clima.

Em breve será publicada, disse Breton, uma agenda muito precisa de todos os setores que vão sofrer uma revisão nas suas formas de produção, que serão sujeitas a regras obrigatórias de reciclagem e durabilidade e poupanças energéticas.

Greenwashing: acabar com o “far-west” nas etiquetas “verdes”

É muito comum ver as marcas dizerem que são verdes, amigas do ambiente ou sustentáveis, sem que isso seja de facto medido, verificado ou provado e o consumidor é levado ao engano. Na nova Diretiva sobre os Direitos dos Consumidores, que foi esta quarta-feira apresentada em complemento ao pacote sobre circularidade dos produtos, haverá regras para acabar com a selva da atualidade.

Vai ser obrigatório informar sobre características para limitar a durabilidade do produto (por exemplo um software que deixa de poder ser atualizado após um certo período) e fazer alegações vagas e não provadas de que um produto é ecológico. Fazer alegações sobre um produto inteiro, quando diz respeito a apenas uma parte – as grandes cadeias de moda usam esta prática extensivamente. Ou exibir uma etiqueta de sustentabilidade que não foi verificada por uma agência independente com autoridade para fazê-lo.

Segundo a Comissão, as novas regras propostas sobre os novos direitos dos consumidores, para os proteger do “greenwashing” e da selva de etiquetas “verdes” que não querem dizer nada, irá permitir que todos façam escolhas mais corretas. A vice-presidente para os Valores e Transparência Vera Jourová salientou que se trata de “apoiar os consumidores que cada vez mais querem escolher produtos que duram mais e podem ser reparados. Temos que garantir que o seu compromisso não é violado por informações enganadoras”.

O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, salientou que “ se não começarmos a consumir de forma mais sustentável, não vamos alcançar as metas do Pacto Verde Ecológico – é tão simples quanto isso. E apesar de a maioria dos consumidores querer contribuir, vimos também um aumento do “greenwashing” e aumento de práticas de obsolescência. Os consumidores têm que ser protegidos de práticas enganadoras que abusam da sua vontade de consumirem produtos ecológicos”.

