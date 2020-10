A Comissão Europeia (CE) emitiu esta terça-feira as primeiras obrigações sociais na Bolsa do Luxemburgo, a principal bolsa mundial em obrigações sustentáveis.

Comissão Europeia emite primeiros títulos sociais na Bolsa do Luxemburgo

Henrique DE BURGO A Comissão Europeia (CE) emitiu esta terça-feira as primeiras obrigações sociais na Bolsa do Luxemburgo, a principal bolsa mundial em obrigações sustentáveis.

De acordo com a Comissão Europeia, esta emissão de títulos vai servir para apoiar 17 Estados-membros que precisam de ajuda para proteger o emprego durante a crise pandémica.

O fundo de apoio europeu criado para atenuar os danos causados pela pandemia da covid-19 (SURE) vai ter cotado na bolsa do Luxemburgo 17 mil milhões de euros de obrigações de investimento social. Esta emissão vai ser repartida em duas tranches: a primeira no valor de 10 mil milhões de euros e com um prazo de vencimento de 10 anos, enquanto a segunda em sete mil milhões de euros e com um prazo de vencimento de 20 anos.

A procura dos títulos por parte de investidores foi 13 vezes superior à oferta e ultrapassou os 233 mil milhões de euros. Os fundos angariados através da emissão de obrigações SURE vão ser utilizados para "atenuar o impacto social da pandemia de coronavírus e as suas consequências em toda a UE", refere a Comissão Europeia.



