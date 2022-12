Cerca de 12,1 milhões já foram entregues ao Grão-Ducado como pré-financiamento. Verba é a fundo perdido.

Plano de Recuperação e Resiliência

Comissão Europeia aprova pacote de 82,7 milhões de euros para o Luxemburgo

Telma MIGUEL A decisão final do Conselho Europeu sobre a proposta revista do Plano de Recuperação e Resiliência será tomada no máximo dentro de quatro semanas. Cerca de 12,1 milhões já foram entregues ao Grão-Ducado como pré-financiamento.

A 11 de novembro o Luxemburgo tinha apresentado uma revisão da sua proposta inicial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – o instrumento financeiro para ajudar os países a recuperar da crise da covid-19 e acelerar a transição digital e ecológica. E esta segunda-feira, um mês depois, chegou o 'sim' da Comissão Europeia.

No total serão 82,7 milhões de euros que serão disponibilizados ao Luxemburgo sob a forma de subsídios, que não terão de ser pagos de volta.

O Luxemburgo é o país da UE que menos recebe da "bazuca" europeia (como lhe chamou o primeiro-ministro português), de acordo com a chave criada pela Comissão que tem em conta indicadores demográficos, o prejuízo que os países sofreram e a velocidade e robustez da sua recuperação económica.

Do total de 234,461 mil milhões de euros que o conjunto dos países da UE vão receber em subsídios (que não terão que devolver) nos próximos anos, o país de mais de 600 mil habitantes recebe apenas 0,03%. No outro lado do espectro, a Itália é o maior beneficiário, recebe 20.45%.

Portugal recebe 4.16% do bolo total, o equivalente a 9.760 mil milhões de euros em subsídios deste programa.

Inicialmente esta previsto que o Grão-Ducado recebesse 93,4 milhões de euros, mas uma revisão em junho de 2022 dos cálculos a distribuir pelos países, retirou 10,7 milhões de euros ao envelope.

O que o Governo de Xavier Bettel retirou da proposta inicial entregue à Comissão foi o programa de formação em competências digitais aos trabalhadores em desemprego parcial, uma vez que, segundo o Executivo luxemburguês, este programa teve pouca adesão. A explicação dada para esta ausência de candidatos à formação foi a rápida retoma económica do país, que fez com que houvesse menos pessoas no desemprego parcial do que inicialmente previsto.

Segundo a Comissão, esta revisão do PRR do Luxemburgo dá resposta a todos os 11 critérios para acesso aos fundos. Ou seja, aos desafios lançados no quadro do Semestre Europeu (onde há recomendações específicas para os países em matéria económica e agora também em indicadores sociais e laborais). E dá resposta também a outros dois grandes pilares do PRR: a transição digital e ecológica.

Em relação à transição digital o Luxemburgo realça o programa "Future Skills", que fornece competências às pessoas desempregadas. Já o projeto "Skillsdësch" destina-se a conceber programas de formação profissional de apoio aos trabalhadores contratados e aos desempregados para melhorarem a sua empregabilidade durante a transição ecológica e digital.

O Conselho Europeu tem agora um prazo máximo de quatro semanas para dar o acordo final ao plano.

