Comissão das Finanças dá luz verde ao OE2020

Manuela PEREIRA O Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) foi aprovado esta sexta-feira em sede de comissão parlamentar das Finanças e do Orçamento, graças aos votos favoráveis dos partidos da coligação governamental (DP – LSAP - Déi Gréng).

Os deputados do Partido Cristão Social (CSV) e do ADR votaram contra e o deputado do Partido Pirata absteve-se. Por seu lado o Déi Lénk, que participa como observador na comissão parlamentar, não tem direito de voto.

O documento será debatido em plenário na próxima semana, no Parlamento. A votação está agendada para quinta-feira.

O OE2020 atribuiu 2,8 mil milhões de euros ao investimento público, ou seja, um acréscimo de 12% face ao orçamento deste ano.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, surpreendeu ao apresentar um plano orçamental cujas receitas e despesas ultrapassam os 20 mil milhões de euros.

Do lado das despesas, o governo destina 47% dos 20,9 mil milhões de euros (+6,5% face a 2019) às prestações sociais e transferências de rendimentos. Entretanto, 23% dessa verba será consagrada às remunerações e apenas 14% aos investimentos públicos.

Do outro lado da balança, os 20,3 mil milhões de receitas previstas (+3,7% face 2019) proveem essencialmente de impostos diretos (48% ), seguidos dos indiretos (37%).

Pierre Gramegna justifica o investimento recorde com “a necessidade de melhorar as infraestruturas, sobretudo em prol da mobilidade, para a qual estão destinados 500 milhões de euros”.

O financiamento para 2020 do plano orçamental do governo passa também por um empréstimo de mil milhões de euros.

Outra prioridade governamental do próximo ano passa é a proteção ambiental. Um exemplo dessa opção é a introdução do sistema de transportes públicos gratuitos para todos, a partir de 1 de março de 2020.

Segundo as previsões do executivo, a dívida pública pode baixar da barreira dos 20% sobre o Produto Interno Bruto (PIB), caindo para 19,8% em 2020. Isto já não acontecia desde 2011.