Inclui acelerar o desenvolvimento das renováveis, encontrar novos fornecedores no mercado, pedir a colaboração dos agricultores para produção de biogás e sugerir aos cidadãos que baixem o termostato das suas casas. Atingir este objetivo vai ser “difícil como o raio”, desabafou o comissário Frans Timmermans, mas a agressão russa à Ucrânia não deixa alternativa.

Liberdade energética

Comissão apresenta plano para reduzir 2/3 do gás russo até ao fim do ano

Telma MIGUEL

O plano Repower UE será discutido pelos líderes europeus no final desta semana. Inclui acelerar o desenvolvimento das renováveis, encontrar novos fornecedores no mercado, pedir a colaboração dos agricultores para produção de biogás e sugerir aos cidadãos que baixem o termostato das suas casas. Atingir este objetivo vai ser “difícil como o raio”, desabafou o comissário Frans Timmermans, mas a agressão russa à Ucrânia não deixa alternativa.



Os acontecimentos das últimas semanas, com a invasão russa da Ucrânia tornaram “extraordinariamente claro que somos demasiado dependentes da Rússia em relação às nossas necessidades energéticas”, salientou esta terça-feira o vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela transição ecológica, Frans Timmermans, na apresentação de um aguardado plano para cortar a fragilidade geopolítica europeia quando está a sancionar a Rússia e ao mesmo tempo vê-se obrigada a comprar-lhe gás, petróleo e carvão, alimentando a máquina de guerra de Putin.

Alemanha: UE não vai conseguir libertar-se já do gás e petróleo russos

A trágica ironia não tem passado despercebida nas discussões recentes entre líderes europeus, mas desde a invasão da Crimeia, em 2014, a União Europeia não só não se conseguiu livrar da dependência, como a Alemanha alimentou o projeto do gasoduto NordStream 2. Agora, finalmente, a UE percebeu até que ponto está nas mãos de Putin. Mas num momento em que Biden já anunciou o embargo à importação de hidrocarbonetos russos, o chanceler alemão Olaf Scholz manifestou-se esta segunda-feira contra a hipótese de a Alemanha, e a Europa, conseguirem, para já, libertar-se do gás e petróleo russos.

Não é essa a ideia da Comissão. “No fim deste ano vamos conseguir substituir 100 mil milhões de metros cúbicos de gás da Rússia, isto é dois terços do que importamos deles. Isto acaba com a nossa dependência excessiva”, sustentou Timmermans. Esta semana, a Agência Internacional de Energia, IEA, tinha apresentado um plano em 10 passos, em que admitia que seria possível até ao fim de 2022 a União Europeia deixar de comprar pelos menos um terço de gás à Gazprom. Timmermans vai mais longe e aposta que Moscovo deixará de vender à UE dois terços do seu gás. “É duro?”, interrogou-se o comissário no seu estilo coloquial :“Podem crer que vai ser difícil como o raio, mas é possível se quisermos ir mais longe e mais depressa do que fomos antes “.

A União Europeia importa 90% do gás que consome, e desse total, 45% vem da Rússia. A Rússia também fornece cerca de 25% de petróleo e 45% de carvão. mas, segundo a Comissão “na sequência da invasão da Ucrânia, a necessidade da uma transição rápida para energias limpas é mais urgente do que nunca”.

Repower UE ou dar um novo fôlego verde à Europa

O plano consiste, em primeiro lugar, deixar de comprar gás a fornecedores não russos, ao mesmo tempo que se acelera a transição para as energias renováveis. As duas medidas caminham em paralelo. E são uma forma de sacrificar Putin e caminhar mais depressa para a descarbonização europeia, agora não apenas por causa das alterações climáticas, mas também por motivos de defesa e geopolíticos.

Segundo a Comissão, é possível acabar com o gás russo na União Europeia muito antes de 2030. Para isso, vai ser preciso encontrar novos fornecedores de Gás Natural Liquefeito (LNG) e importações através de outros pipelines – Ursula von der Leyen já conversou com o primeiro ministro espanhol, Pedro Sánchez, para utilizar o pipeline ibérico.

É também preciso usar volumes muito maiores de biometano, e Timermmans salientou que através do que já está estabelecido na nova PAC (Política Agrícola Comum), é possível pedir aos agricultores que canalizem a produção de metano, que ocorre naturalmente na agricultura e na pecuária, para ser usado como combustível. Só esta medida poderia levar à criação de 8 mil milhões de metros cúbicos de biogás.

É necessário ainda acelerar a produção de hidrogénio verde (que ainda não arrancou em grande escala). Por último, é preciso reduzir nas casas e nos edifícios públicos os consumos excessivos. Baixar o termostato em casa como sugeriu a IEA? “Sim, se cada cidadão tiver isso em conta, as poupanças de gás que são usadas para o aquecimento podem ser mesmo muito significativas”, admitiu Frans Timmermans.

Dar um empurrão ao programa de aceleração energética “Fit for 55”

Os ministros que na União Europeia têm a pasta da Habitação já tiveram uma reunião em Nice onde debateram a aceleração do plano europeu de renovação do parque habitacional de forma a ser mais bem isolado para poupar energia.

O plano passa também por dar um empurrão ao programa de aceleração energética “Fit for 55” e incentivar os painéis solares nos telhados, aumentar os programas de isolamentos das habitações para haver menos perdas de calor, e dar “enorme prioridade” ao desenvolvimento das energias renováveis, como os parques fotovoltaicos e os campos de energia eólica.

A implementação do pacote que está a ser discutido entre o Conselho e o Parlamento Europeu ‘Fit for 55' já iria reduzir o consumo de gás natural em 30% em 2030. Com as medidas agora apresentadas, a Comissão espera “remover pelo menos 155 mil milhões de metros cúbicos – o que é o equivalente ao volume importado da Rússia em 2021”. Mas o que tanto Timmermans, como a comissária da Energia sublinharam é que dois terços dessa redução pode ser alcançada em um ano.

Para isso, vai ser necessário encontrar a nível europeu os projetos de energias renováveis que mais depressa possam ser postos em marcha. Parte desse trabalho está já feito, assegurou Timmermans, porque os planos nacionais de Recuperação e Resiliência já contêm muitos projetos de transição energética. E o dinheiro para ser investido também existe.

“É tempo de tratar estes projetos como de extremo interesse público, porque é isso mesmo que são”, e são mais ainda neste momento de crise geopolítica, sublinhou Kadri Simson, a comissária europeia da Energia, que apresentou o RepowerEU. Muitas vezes os projetos de energias renováveis são mais rápidos a construir do que a aprovar, mas neste estado de emergência, Kadri Simson refere que “vamos estar preparados para mudar as nossas regras se elas estiverem a entravar as soluções”.

As reservas de gás têm que estar a 90% no início do próximo outono

Enquanto a transição energética não for alcançada, a Europa ainda depende em larga escala do gás, sobretudo para o aquecimento. No fim deste inverno as reservas ainda estão em níveis aceitáveis, mas a Comissão vai propor que os países tenham um stock de gás de pelo menos 90% das necessidades a 1 de outubro, para suportar o aquecimento do próximo inverno. É um plano de segurança para garantir a soberania energética europeia. “Temos que estar preparados para que a Rússia corte o gás”, defende Kadri Simson, “enquanto não estamos preparados para largar este combustível fóssil”.

Kadri Simson sublinhou que há já “um plano de contingência se houver uma disrupção total de gás russo” e que “todos os países da UE têm reservas de petróleo para 30 dias”.

Mas Timmermans sublinha que só as renováveis nos dão a liberdade de escolher a fonte de energia que é limpa, barata, de confiança e nossa, em vez de continuarmos a financiar importações de combustíveis fósseis dos oligarcas russos”. Uma vantagem acrescida, sublinhou: “As energias renováveis criam empregos aqui na Europa”. O grande problema das renováveis vai ser a carência de matéria-prima nos próximos tempos para criar todos os painéis e turbinas que serão necessárias. “Vai ser complexo, claro. E vamos ter que apostar muito em Pesquisa e Desenvolvimento para encontrar novos materiais e garantir a circularidade das matérias primas”, salientou.

Alguns países irão prolongar a vida das centrais nucleares existentes – como é o caso da Alemanha – e a França vai mesmo apostar no nuclear como energia limpa, com a promessa de Macron de um renascimento nuclear e seis novas centrais.

Juntar energias com a Ucrânia e ajudar os contribuintes europeus

Num esforço de apoio à Ucrânia, a comissária da Energia salientou que a rede energética ucraniana será ligada à europeia. “Estamos a trabalhar o tempo inteiro de forma a garantir que o diesel, combustível para a aviação e o gás não falte à Ucrânia durante os próximos tempos”.

O plano que os chefes de estado e de Governo vão agora discutir nas próximas quinta e sexta feira, no Conselho Europeu em Versalhes, inclui também um plano detalhado de como os países podem, com os lucros inesperados recolhidos com os impostos sobre os combustíveis mais caros, ajudarem as famílias e as empresas a suportar a altíssima fatura da energia .

