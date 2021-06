A decisão da Comissão Europeia entra em vigor a partir de 1 de julho com a introdução de um novo sistema também para quem vende a partir de países fora da UE.

Acaba isenção de IVA para importação de bens extra-comunitários online de até 22 euros

A decisão da Comissão Europeia entra em vigor a partir de 1 de julho com a introdução de um novo sistema também para quem vende a partir de países fora da UE.

A decisão que abrange produtos comprados online entra em vigor já no primeiro dia de julho deste ano. Para os consumidores luxemburgueses, isso significa um aumento de 17% no preço das compras online inferiores a 22 euros fora do espaço da União Europeia (UE).

Os vendedores online de fora da UE vão ser encorajados a inscrever-se num sistema Import-One-Stop-Shop (IOSS) e o preço apresentado será já com a inclusão do IVA e outros encargos.

Contudo, se quem vende não estiver registado no sistema, o consumidor deve estar atento, uma vez que o IVA será pago no momento da importação.

Além disso, também a partir da mesma data, os bens de até 150 euros que sejam comprados online fora da UE podem estar isentos de taxas aduaneiras se o vendedor estiver registado no sistema IOSS para declarar o IVA.

O Centro Europeu de Consumidores recomenda a compra de produtos a vendedores e plataformas registadas no sistema IOSS. Para tal, a organização sugere que os consumidores se informem junto dos vendedores se o preço já inclui IVA e taxas de importação. Se assim for, é provável que esteja registado no sistema.

