Comércio mundial

Exportações de serviços no Luxemburgo aumentam 13% no primeiro trimestre

Henrique DE BURGO O Luxemburgo faz parte da lista dos poucos países com crescimento de exportações de serviços no primeiro trimestre de 2021.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Organização Mundial do Comércio (OMC), o Grão-Ducado registou um aumento de 13%, na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e o de 2019.

Acima do Luxemburgo na exportação de serviços estão apenas a China, o primeiro país a retomar a trajetória de crescimento após a pandemia, com um aumento de 23%, e a Sérvia, com 17%.

Devido ao fecho e ao confinamento rigoroso associados à pandemia, o comércio mundial foi fortemente afetado. A OMC lembra que os transportes foram interrompidos entre diversos países, seguido de um aumento de custos nas exportações e uma redução significativa nas mesmas.

Como consequência, a maioria dos países registaram perdas, sendo Portugal o país com maior redução nas exportações de serviços, com -37% (Portugal diminuiu o seu PIB em 7,6%), seguida da Austrália (-36%) e Uganda (-29%).

Ainda de acordo com relatório da OMC, globalmente, as categorias com maior aumento nas exportações no primeiro trimestre foram os serviços informáticos (19%), os serviços audiovisuais, artísticos e recreativos (16%), os serviços de seguros (12%) e os serviços financeiros (11%). Já as viagens foram os serviços mais afetados, com uma redução de 62%.

