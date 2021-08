Vão fechar os espaços em Mersch, Esch-sur-Alzette e o outlet Arklet, no centro comercial Cloche d'Or.

H&M encerra três lojas no Luxemburgo

A gigante da moda vai encerrar três das 16 lojas no Luxemburgo, avançou o Paperjam.

A H&M do centro comercial Mersch's Topaze fechou portas na semana passada, a 25 de agosto e o Arket no Cloche d'Or irá fechar em setembro. Já o espaço em Esch-sur-Alzette encerra no final de janeiro de 2022.

13 espaços vão continuar abertos sendo sete pontos de venda H&M, dois COS, um Weekday, duas H&M Home e um &Other Stories.

No verão de 2020, a loja na Avenue de la Gare já tinha encerrado devido ao fracasso de uma renegociação do contrato de arrendamento.

O Paperjam cita a OGBL que terá negociado o despedimento de quatro pessoas, na sequência destes encerramentos. Terão sido "principalmente gestores, uma vez que o pessoal de vendas pôde ser recolado a outras lojas do grupo", explicou David Angel da OGBL. O sindicato disse que pretende evitar mais despedimentos.





