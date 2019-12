A subida do imposto sobre os combustíveis vai ser implementada entre fevereiro e abril do próximo ano.

Combustíveis sobem entre um e cinco cêntimos em 2020

A subida do imposto sobre os combustíveis vai ser implementada entre fevereiro e abril do próximo ano.

Os combustíveis vão subir entre um e cinco cêntimos no Luxemburgo em 2020. De acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios das Finanças, Energia, e Trabalho, o Governo vai aumentar o imposto sobre os combustíveis e a medida deverá entrar em vigor entre fevereiro e abril do próximo ano.

A nota explica que o aumento será de entre um a três cêntimos para a gasolina e de entre três a cinco cêntimos para o gasóleo.

O objetivo é reduzir as vendas de combustíveis e as emissões de dióxido de carbono do país. As receitas conseguidas com esta subida serão, segundo o comunicado, aplicadas em soluções de transição energética e de justiça social.

O Executivo adianta que a subida do mesmo imposto em maio deste ano permitiu travar a tendência de aumento das vendas dos combustíveis, mas aponta que estas caíram 1,1%, um valor ainda considerado marginal. Além disso, em termos absolutos, o nível das vendas não desceu, adverte-se ainda, justificando-se assim o aumento do imposto do próximo ano.