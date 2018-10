A inflação subiu no Luxemburgo para se fixar nos 2% em setembro. A justificar o aumento estão sobretudo os combustíveis, mas também alguns cursos de formação – impulsionados pelo regresso às aulas – e legumes frescos.

Combustíveis, formação e legumes frescos mais caros

A inflação subiu no Luxemburgo para se fixar nos 2% em setembro. A justificar o aumento estão sobretudo os combustíveis, mas também alguns cursos de formação – impulsionados pelo regresso às aulas – e legumes frescos.

O instituto de estatística luxemburguês (Statec) explica que o preço do petróleo está em alta desde abril e que compaado com setembro de 2017, o preço do crude subiu 14,7%. Na bomba de combustível, os automobilistas têm de pagar mais 0,1% para encher o depósito de gasolina e mais 2% para um depósito de gasóleo. De acordo com a nota do Statec, as tarifas de eltricidade também foram “adaptadas” em setembro, com um aumento médio de 6,5%, face ao mesmo mês do ano anterior.

Com o regresso às aulas , os preços de certos cursos privados também subiram: 15% em média. No caíputlo da alimentação, quem vai ao supermercado deve ter sentido a carteira mais leve, sobretudo quando compralegumes frescos: é que o aumento foi de quase 14% neste tipo de bem. Pelo contrários, a fruta fresca ficou 2% mais barata, a carne e o peixe também ficaram menos caros. No entanto, estas descidas foram ligeiras: de 0,45 e de 0,3%, respetivamente.

No sentido descentendente, destacam-se também os preços das viagens. Com o fim das férias escolares, o preço dos pacotes de férias caíram 5,3% e o dos bilhetes de avião 26%.

A taxa de inflação subjacente – que exclui elementos mais voláteis como a alimentação e os combustíveis - aumentou também, para se situar nos 1,3%.