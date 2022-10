Estas são as três prioridades do governo para combater as dificuldades dos próximos meses, disse o primeiro-ministro no discurso do Estado da Nação.

Estado da Nação

Combater inflação, manter poder de compra e segurar empregos

Ana TOMÁS Estas são as três prioridades do governo para combater as dificuldades dos próximos meses, disse o primeiro-ministro no discurso do Estado da Nação.

No seu discurso do Estado da Nação, na tarde de terça-feira, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, assegurou que o governo estabeleceu "três prioridades principais: combater a inflação, manter o poder de compra e garantir a segurança do emprego."

O chefe do executivo destacou o pacote anti-inflação como a principal medida para reduzir o aumento de preços. "Em média, os agregados familiares têm, pelo menos, tanto ou mais poder de compra do que antes da crise", afirmou, acrescentando que foi salvaguardado "o sistema de indexação" e que "o pagamento de todas as prestações será realizado no próximo ano".

"Com ajuda específica adicional, estamos a apoiar especialmente aqueles que se encontram numa situação particularmente grave."



Bettel defendeu que os 2,5 mil milhões de euros disponibilizados pelo governo "são uma enorme conquista para um país como o Luxemburgo".

"Desde a pandemia, gastámos 5,5 mil milhões de euros em ajuda direta e indireta a particulares e empresas. Este montante extraordinário não é apenas impressionante na comparação internacional, mas pode ser considerado sem precedentes em Europa."

O primeiro-ministro destacou que a taxa de desemprego, de 4,8%, está abaixo do nível pré-pandémico e que, no total, "47% das despesas do Orçamento do Estado são consagradas a medidas sociais".

De acordo com o chefe do executivo, o número de falências está igualmente próximo dos valores de 2019, tendo sido criadas 12.600 novas empresas, em 2021. "O número de pedidos de autorização não só é mais elevado do que em 2019, como está a um nível historicamente elevado."

Xavier Bettel elogiou ainda os acordos alcançados com os representantes dos patrões e dos trabalhadores, que considerou serem a prova de que o modelo social luxemburguês também funciona em alturas de maior pressão. "Os pacotes de solidariedade são um sucesso histórico, que também devemos aos parceiros sociais."

