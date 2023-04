Esta é uma das reivindicações da central sindical OGBL.

Dia do Trabalhador

Combate à pobreza. “Salário mínimo tem de aumentar 10%”

Diana ALVES Esta é uma das reivindicações da central sindical OGBL.

Uma das reivindicações da central sindical OGBL, no âmbito do Dia do Trabalhador, que se assinala na segunda-feira, prende-se com o combate à pobreza.



Em declarações à Rádio Latina, a presidente do sindicato, Nora Back, comentou o facto de haver trabalhadores a recorrer às cantinas sociais devido a dificuldades financeiras. Para a líder sindical, a primeira medida de luta contra a pobreza deve ser a atualização do salário mínimo. Reclama um aumento de 10%.



Leia o artigo completo em Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.