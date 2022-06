CNS gastou 756 mil euros em transporte de doentes para o estrangeiro

CNS. Saiba como funciona o reembolso dos tratamentos no estrangeiro

Quem viaja para países europeus tem o mesmo direito de tratamento de saúde, repatriamento e reembolso do quem viaja, por exemplo, para países fora do espaço europeu? Como é o caso dos países terceiros que têm acordos bilaterais com o Grão-ducado, como Cabo Verde, por exemplo? Abílio Fernandes, do Ministério da Segurança Social, respondeu às questões do Contacto e explica as diferenças.