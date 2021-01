CLC. Ajudas do Estado às empresas são "insuficientes"

A Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC) veio a terreiro criticar as ajudas financeiras propostas pelo Governo para socorrer as empresas que sofrem das consequências da crise sanitária.

Susy MARTINS A Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC) veio a terreiro criticar as ajudas financeiras propostas pelo Governo para socorrer as empresas que sofrem das consequências da crise sanitária.

Num comunicado a CLC considera que as "ajudas propostas são insuficientes e complexas para os independentes, mas também para as micro empresas e pequenas e médias empresas". E pede ao Governo para rever rapidamente as modalidades de ajuda às empresas. A CLC mostra-se disponível para se reunir com o Executivo e com os diferentes setores.

A organização exemplifica a sua crítica, evocando casos cada vez mais frequentes de empresas que vêm o seu pedido de ajuda rejeitado, sendo que algumas já nem tentam fazer um pedido de ajuda, convencidas que este vai ser rejeitado. Segundo a CLC, o tempo de duração da pandemia também não está a ajudar.

Para além das ajudas únicas acordadas aos trabalhadores independentes, estes têm a seu cargo uma parte dos custos fixos. Se nos primeiros meses da crise sanitárias, as empresas ainda conseguiram recorrer a fundos próprios, dez meses depois as reservas chegaram ao fim e resta-lhes o endividamento junto dos bancos ou do Estado.

A Direção-Geral das Classes Médias atribuiu mais de 265 milhões de euros em ajudas às empresas e trabalhadores independentes desde o início da pandemia. Atualmente, as empresas podem recorrer a pedidos de ajuda até junho, consoante o tipo de atividade.





