CLAE reivindica ajudas financeiras para o setor associativo durante pandemia

Susy MARTINS Cerca de 90% das associações estabelecidas no Luxemburgo e de diferentes setores estimam que a crise sanitária da covid-19 teve repercussões na sua estrutura.

Um quarto das organizações dizem mesmo que as dificuldades a nível financeiro foram tão importantes que colocaram em causa a existência da associação.

São as conclusões de uma sondagem realizada pelo Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) junto de 125 associações e que levam esta entidade a pedir uma ajuda financeira para o setor associativo do Grão-Ducado.

A interrupção das atividades, mas também a diminuição dos donativos são as principais causas para a dificuldade de inúmeras estruturas.

O CLAE já alertou várias vezes o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, sobre esta situação, pedindo ao Governo uma ajuda financeira para as associações.

Um tema que até suscitou uma questão parlamentar por parte do deputado Paul Galles, do Partido Cristão Social (CSV). Porém, até agora não foi dada uma resposta satisfatória, segundo o CLAE.

Para este comité, as associações foram esquecidas nesta crise sanitária, daí a reivindicação que o setor associativo seja reconhecido por parte do Governo, pelo trabalho que faz junto da população, e que ajude financeiramente este setor, como já o faz no meio desportivo, turístico ou ainda cultural.



