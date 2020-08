O beneficiário deste empréstimo foi um fundo de investimento que se recusa, agora, a devolver o dinheiro.

Citibank transfere 756 milhões de euros por engano

Redação

Um fundo de investimento recusa-se a devolver mais de 147 milhões de euros depois de receber uma transferência por engano do Citibank.

O banco apresentou na segunda-feira uma queixa contra um fundo de investimento que se recusa a devolver parte dos 756 milhões de euros transferidos "por engano", segundo o banco norte-americano, a vários credores do fabricante de cosméticos Revlon na semana passada.

A empresa apercebeu-se rapidamente do seu erro contabilístico, cometido a 11 de Agosto, e pediu aos beneficiários que reembolsassem o dinheiro recebido. Alguns não se dignaram a fazê-lo. A Brigade Capital Management em particular "recusou-se a devolver a sua parte e converteu cerca de 147 milhões de euros para seu próprio uso", disse o Citibank numa queixa apresentada num tribunal de Nova Iorque na segunda-feira.

Sem verba

A transferência destinava-se originalmente a pagar os juros devidos pela Revlon aos credores, uma transacção gerida pelo Citibank. Mas, de acordo com a queixa, a Brigade estimou que o montante indevidamente desembolsado, por causa de problemas com o sistema de gestão de empréstimos, mais de 100 vezes o montante do pagamento esperado, foi utilizado para reembolsar o seu empréstimo à Revlon na totalidade.

No entanto, a empresa ainda tem mais três anos para pagar as suas dívidas e não tem actualmente o fluxo de caixa para o fazer, disse o Citibank na sua queixa, salientando que o dinheiro sobrevalorizado provinha dos seus próprios fundos. Além disso, Brigade "estava bem ciente de que praticamente nenhuma empresa, quanto mais uma empresa de produtos de consumo em dificuldades como a Revlon, faria um pré-pagamento tão grande enquanto enfrentava as grandes consequências financeiras causadas pela pandemia", observa o documento. Brigade faz parte de um grupo de credores liderado pelo UMB Bank que apresentou uma queixa contra a Revlon a 12 de Agosto, na sequência do "erro" do Citibank sobre a forma como o fabricante de cosméticos tinha reestruturado a sua dívida.





