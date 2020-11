Menos do que a contração de 8% estimada no início da pandemia.

'Cinco sábios' suavizam contração da Alemanha para 5,1% este ano

Lusa O Conselho Consultivo de Economistas do Governo Alemão, os chamados 'cinco sábios', espera que o Produto Interno Bruto (PIB) caia 5,1% este ano, menos do que a contração de 8% estimada no início da pandemia.

Os 'cinco sábios' estão mais otimistas do que os institutos de estudos económicos e o Ministério da Economia alemão, tendo estimado uma contração de cerca de 5,5%. Segundo as previsões dos sábios, que serão apresentadas na quarta-feira e às quais vários meios de comunicação alemães tiveram acesso, a queda da economia será menor do que a provocada pela crise financeira em 2008.

O grupo de economistas, geralmente crítico das decisões políticas, dá geralmente boas notas à gestão do Governo durante a pandemia, a fim de reduzir o impacto económico. "Os decisores políticos reagiram rápida e decisivamente", diz o relatório, que considera que as medidas do Governo deram à economia um impulso que pode ser estimado em cerca de 1,1% do PIB.

O relatório salienta a importância do instrumento do trabalho subsidiado a tempo reduzido para evitar a perda de postos de trabalho. No próximo ano, espera-se que o PIB alemão cresça 3,7%. A recuperação económica na China, nos EUA e na zona euro, segundo os sábios, é também algo que ajuda uma economia de exportação como a da Alemanha. A economia da zona euro, segundo o relatório, crescerá cerca de 5% em 2021, após um recuo de 7% este ano.

O relatório adverte que, com o aumento dos contágios, existem riscos que podem afetar as previsões, mas esperam que a pandemia no inverno possa ser mantida sob controlo com menos restrições do que na primavera e que as cadeias de abastecimento não sejam atingidas.

O encerramento dos restaurantes, hotéis e centros culturais e desportivos durante o mês de novembro terá, segundo os sábios, um ligeiro efeito na economia, que estimam em cerca de 0,2%. Mesmo que as restrições continuassem até dezembro e se também se tivesse que fechar parte do comércio o prejuízo para a economia não aumentaria muito, afirmam os cinco sábios. Mas, segundo os cinco sábios, a situação mudaria se a indústria também fosse atingida.

Os sábios também consideram o fundo de reconstrução europeu como um sinal positivo para a coesão na União Europeia (UE) no meio da "pandemia", o que também pode ajudar a aumentar a produtividade e a resistência a futuras crises. No entanto, o relatório lamenta que os fundos estejam a fluir muito lentamente, o que torna o fundo menos eficaz.

