Cidade do Luxemburgo volta a renunciar a rendas de restaurantes e cafés

No primeiro confinamento várias autarquias, incluindo as da cidade do Luxemburgo e de Esch-sur-Alzette, renunciaram às rendas dos seus inquilinos.

A cidade do Luxemburgo decidiu voltar a renunciar às rendas dos restaurantes e cafés, cujos espaços pertencem à autarquia. A medida é válida para os meses de dezembro e janeiro. É uma forma de ajudar o setor fortemente afetado pelas consequências da pandemia.

Os cafés e restaurantes que continuaram abertos, com serviços de entrega e take away, vão poder beneficiar de um desconto de 50% nas rendas, ao passo que aqueles que encerraram por completo não vão ter de fazer qualquer pagamento.

A medida de apoio vai custar 94 mil euros aos cofres da autarquia da capital.

Cafés e restaurantes voltaram a ter de fechar no mês de novembro, um encerramento que se prolonga, pelo menos, até ao fim deste mês.



