Cidade do Luxemburgo está a perder posição no 'ranking' das praças financeiras

Henrique DE BURGO

A Cidade do Luxemburgo continua a perder posições no ranking das praças financeiras mais bem cotadas do mundo. Segundo o 31º Índice Global de Centros Financeiros, elaborado anualmente pela consultora Z/Yen Partners, a capital do Grão-Ducado perdeu quatro lugares em comparação com 2021, descendo do 23º lugar para o 27º das cidades com maior importância financeira e com maior perspetiva de crescimento.

O estudo analisa fatores como ambiente de negócios, capital humano, infraestruturas, desenvolvimento do setor financeiro ou reputação.

Em dois anos, a Cidade do Luxemburgo perdeu 10 lugares, quando em 2019 era a 17ª praça mais importante do mundo. Ao mesmo tempo perdeu 36 pontos no rating, obtendo agora 676 pontos.

No ano passado tinha alcançado 688 pontos nesta tabela e há dois anos estava mais bem cotado, com 712 pontos.

À escala global, Nova Iorque (759), Londres (726) e Hong Kong (715) mantêm os três primeiros lugares do ranking.

Quanto à tabela europeia, a Cidade do Luxemburgo está em 10º (8º no ano passado), atrás de Londres, Paris, Frankfurt, Madrid, Amesterdão, Zurique, Edimburgo, Genebra e Estocolmo.



