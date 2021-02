A cidade do Luxemburgo continua a ser uma das metrópoles europeias que desperta maior interesse aos grandes investidores imobiliários internacionais para 2021.

Cidade do Luxemburgo é das que mais interessam aos investidores imobiliários em 2021

Henrique DE BURGO A cidade do Luxemburgo continua a ser uma das metrópoles europeias que desperta maior interesse aos grandes investidores imobiliários internacionais para 2021.

Apesar do tempo de crise e de alguma incerteza económica, o setor imobiliário luxemburguês continua a registar um aumento de preços e a atrair fundos de investimento, promotores, entre outros agentes do mercado.

De acordo com um estudo levado a cabo pela consultora PwC e pelo instituto norte-americano Land Urban, a capital do Grão-Ducado aparece em 17° lugar (16° em 2020) entre as 20 cidades europeias mais cobiçadas pelos grandes investidores do setor.

A lista é liderada este ano por Berlim, que três anos depois retoma o primeiro lugar, graças ao seu mercado de escritórios e às medidas que o Governo alemão tem implementado na luta contra a covid-19, referem os autores do estudo. Seguem-se Londres, Paris, Frankfurt e Amesterdão.

Já Lisboa, que em 2019 ocupava o primeiro lugar da tabela, surge este ano dois lugares à frente da cidade do Luxemburgo, em 15°. O estudo foi feito com base num inquérito feito a 995 investidores de 25 países europeus.



