O estabelecimento das empresas manufatureiras deve ser feito nas zonas de atividades económicas (ZAEs) regionais, enquanto as ZAEs nacionais estão reservadas às atividades industriais.

Chambre des Métiers denuncia falta de terrenos para empresas

Henrique DE BURGO

A Câmara das Indústrias Manufatureiras (Chambre des Métiers) pede ao Governo para disponibilizar mais terrenos às empresas nas chamadas zonas de atividades económicas (ZAE) regionais.

Segundo um inquérito levado a cabo por este organismo, as empresas precisam de um total de 73 hectares (Ha) de terreno, mas as ofertas nas zonas económicas regionais são inferiores a 10 Ha. A Chambre des Métiers refere que, por este motivo, tem havido atrasos no desenvolvimento do setor, que é responsável por boa parte da construção de infraestruturas nacionais.

Ainda segundo o resultado do inquérito, cerca de 200 empresas manufatureiras, que empregam mais de cinco mil pessoas, procuram atualmente um novo local. Perto de 67% dessas empresas são do setor da construção e 24% da mecânica.

Além de 72% dos empresários se queixarem da falta de terrenos, 68% deles lamentam que o preço elevado do arrendamento dos terrenos.

Dado o desequilíbrio entre a oferta e a procura, a 'Chambre des Métiers' pede uma "rápida" intervenção do Governo para aumentar a disponibilidade dos terrenos, sob o risco de abrandar o desenvolvimento do setor.

O estabelecimento das empresas manufatureiras deve ser feito nas ZAEs regionais, enquanto as ZAEs nacionais estão reservadas às atividades industriais.



