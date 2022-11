A proposta é de reforma antecipada aos 57 anos para os funcionários públicos que trabalham por turnos durante, pelo menos, 20 anos.

Função Pública

CGFP propõe reforma antecipada para funcionários públicos que fazem turnos

Henrique DE BURGO A proposta é de reforma antecipada aos 57 anos para os funcionários públicos que trabalham por turnos durante, pelo menos, 20 anos.

A Confederação Geral da Função Pública (CGFP) esteve reunida esta segunda-feira, em conselho nacional, para discutir algumas medidas que afetam o setor. A principal proposta saída da reunião foi a reforma antecipada aos 57 anos para os funcionários públicos que trabalham por turnos durante, pelo menos, 20 anos.

A CGFP lembra em comunicado que o Governo também concordou recentemente com a implementação desta regulamentação, que “irá beneficiar milhares de funcionários do setor público”. No entanto, a proposta terá ainda de ser apresentada formalmente ao ministro da Função Pública.

A proposta de Orçamento de Estado para 2023 foi também tema de discussão na reunião, com a CGFP a pedir ao Executivo que apresente os números mais recentes o mais rápido possível e que introduza mais escalões de impostos para reduzir as desigualdades sociais.

A confederação revela ainda que está a ser preparado um anteprojeto de lei que prevê assistência jurídica do Estado aos funcionários públicos em litígio.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.