Plataforma dos sindicatos da Função Pública reuniu esta segunda-feira e deixou várias reivindicações, desafiando ainda o governo a manter o compromisso de não retirar direitos aos trabalhadores, na sequência da pandemia.

Economia 2 min.

CGFP não quer repetição da crise de 2008 e sugere maior taxa para os fundos de investimentos

Plataforma dos sindicatos da Função Pública reuniu esta segunda-feira e deixou várias reivindicações, desafiando ainda o governo a manter o compromisso de não retirar direitos aos trabalhadores, na sequência da pandemia.

A CGFP reuniu esta segunda-feira, 13 de julho, e deixou várias reivindicações ao governo, antecipando a crise económica que se avizinha, na sequência da pandemia de covid-19, e avisando que esta não pode levar a uma repetição da crise de 2008, quando foram os contribuintes e trabalhadores a pagar a fatura.

Naquela que foi a primeira reunião desde o confinamento, o Comité Executivo Nacional da CGFP abordou várias questões, tendo já no horizonte a reunião tripartida (com patrões, sindicatos e governo) que acontecerá no outono.

Do encontro saiu um duplo apelo ao governo. Por um lado, e a propósito da crise do novo coronavírus, o compromisso da coligação governamental em "não permitir qualquer deterioração durante a actual legislatura relativamente aos benefícios sociais. Ao mesmo tempo, a tripartida deve prometer não tomar, nos próximos três anos, decisões que afetem o poder de compra dos cidadãos de qualquer forma. Um aumento de impostos para as pessoas singulares seria certamente o caminho errado", refere a CGFP em comunicado.

Franz Fayot. "O desemprego parcial salvou um terço dos trabalhadores do desemprego” Ministro da Economia no Governo de coligação garante que o país deve aos socialistas muito do Estado Providência.

Para a plataforma sindical manter os rendimentos dos cidadãos é essencial para manter a confiança social na interdependência dos setores sociais e económicos, como "o sistema de segurança social, de pensões e de reforma".

Mas a CGFP não quer que essa sustentabilidade seja feita nos moldes da crise de 2008 e avisa: "As próximas semanas mostrarão se foram aprendidas lições com a crise económica de 2008". Nessa altura, lembra a estrutura, "a política prometia que os contribuintes não seriam chamados para salvar os bancos. No final, aconteceu exactamente o oposto. Tal procedimento não poderá ser repetido", alerta a CGFP.

E para isso, a plataforma sindical quer que o governo tome medidas em relação aos fundos de investimentos, que envolvem "milhares de milhões", afirmando não entender porque razão ainda nada aconteceu nesse domínio. "Esses FIS, que têm uma taxa abonatória [apenas 0,05% dos activos sob gestão são tributados], estão isentos de todos os tipos de impostos, sendo utilizados por investidores ricos para poupar impostos. Em tempos de tensão nas finanças públicas, é urgentemente necessário repensar rapidamente a este respeito", defende a CGFP, aludindo a um futuro aumento dessa taxa.

Luxemburgo tem mais de 40 mil milionários O Luxemburgo terá cerca de 40.200 milionários. Um em cada 15 residentes será milionário. Fortuna calculada em dólares e que inclui também bens imobiliários. É que revela o relatório World Wealth, citado pela RTL.

A estrutura sublinha que nos primeiros meses da pandemia, as decisões políticas para proteger a economia e o emprego foram tomadas à custa das instituições como a segurança social e defende que esse "buraco financeiro não deve, de forma alguma, ser tapado à custa dos trabalhadores".

A CGFP reconhece ainda que a situação no mercado de trabalho é preocupante e alerta para a duplicação do número de contratos a termo certo, num ano, apelando que isso não se torne uma regra na função pública.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.