A Caixa Geral de Depósitos (CGD) não comenta o encerramento dos dois balcões no Luxemburgo. O Contacto tentou também questionar os responsáveis do banco no Luxemburgo, que remeteram qualquer esclarecimento para o gabinete de imprensa da instituição bancária, em Lisboa. Ora, esta não faz qualquer comentário.

CGD não comenta encerramento dos dois balcões no Luxemburgo

A informação do encerramento foi avançada pela Associação Luxemburguesa de Trabalhadores da Banca e Seguros (Aleba, na sigla em francês), e pelas centrais sindicais OGB-L e LCGB, que enviaram um comunicado conjunto. O documento adianta que as negociações para o plano social dos trabalhadores começaram em meados de julho.

A informação do encerramento dos balcões da cidade do Luxemburgo e da agência de Esch-sur-Alzette foi confirmada ao Contacto por fontes próxima do processo. Em causa estão 23 postos de trabalho, sendo que a maioria tem contratos com mais de dez anos. Os clientes ainda não terão sido avisados.