CGD estuda possibilidade de abrir escritório de representação no Luxemburgo

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a estudar a possibilidade de abrir um escritório de representação no Luxemburgo, no seguimento do encerramento da sucursal. A informação foi confirmada por fonte oficial da Caixa.

A proposta está, então, a ser analisada e falta ainda perceber em que moldes funcionará este escritório de representação.

Em julho soube-se através da Associação Luxemburguesa de Trabalhadores da Banca e Seguros (Aleba, na sigla em francês), e das centrais sindicais OGB-L e LCGB, que a CGD ia fechar os dois balcões em funcionamento no Luxemburgo, um na capital e outro em Esch-sur-Alzette.

Este segundo balcão encerrou na passada sexta-feira. Fonte oficial da Caixa adiantou ainda que os clientes da agência de Esch-sur Alzette continuarão a ser acompanhados na agência situada na capital.

O encerramento tem sido muito criticado devido aos cerca de 4.820 clientes que ficam sem balcão no Grão-Ducado e aos cerca de 23 trabalhadores que ficam sem emprego. No final de julho, após o fecho das agências ter sido noticiado, o presidente da CGD, Paulo Macedo, disse que o encerramento já estava previsto desde 2016 no plano acordado com a Comissão Europeia, e garantiu que os depósitos estão seguros.







Agência da CGD na cidade do Luxemburgo

Avenue de la Liberté, 4A – 6 L-1930 Luxemburgo

Horário: segunda, quarta, quinta e sexta das 8h45 às 15h45

e terça das 8h45 às 18h30 em horário contínuo