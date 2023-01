Sem anunciar o valor da aquisição, os CFL referem em comunicado que a entrada no capital foi feita no dia 1 janeiro de 2023.

Transporte fluvial

CFL adquire parte de capital do grupo Luxport

O grupo Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) anunciou a sua entrada no capital do grupo Luxport, que gere o porto fluvial luxemburguês de Mertert.

Sem anunciar o valor da aquisição, os CFL referem em comunicado que a entrada no capital foi feita no dia 1 janeiro de 2023 e que o objetivo passa por reforçar as suas atividades de transporte de mercadorias.

Jan Löwenguth, da Manuport, à esquerda, e o diretor executivo do grupo CFL, Marc Wengler, à direita. Foto: CFL

Os CFL operam atividades ferroviárias e rodoviárias, mas com esta aquisição referem que passam também a trabalhar no transporte fluvial com ligação a vários portos europeus e na logística de produtos a granel.

Segundo Marc Wengler, diretor executivo do grupo CFL, esta operação servirá também para "fortalecer a posição competitiva do eixo multimodal luxemburguês na Europa".



