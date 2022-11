Conselho Económico e Social do Luxemburgo alerta que há vários inconvenientes associados ao trabalho a partir de casa.

CES

"Teletrabalho não é a solução para tudo"

Diana ALVES Conselho Económico e Social (CES) alerta que há vários inconvenientes associados ao trabalho a partir de casa.

Numa reunião no Parlamento, Jean-Jacques Rommes, o presidente da Comissão de Trabalho do CES encarregada do parecer sobre o teletrabalho no Luxemburgo, alertou para os inconvenientes associados ao 'home office'.



Isolamento social dos trabalhadores, enfraquecimento da economia local, desafios fiscais e questões jurídicas relacionadas com os transfronteiriços são alguns dos aspetos que, para o CES, fazem com que o trabalho remoto não seja um 'mar de rosas'.

Luxemburgo. Maioria dos empregos pode ser efetuada à distância Num parecer sobre a gestão da crise da covid-19, o CES cita dados do Statec segundo os quais a grande maioria dos trabalhadores no país tem um trabalho que pode ser feito remotamente.

Entrave à coesão social

Para Jean-Jacques Rommes, estes inconvenientes mostram também que o teletrabalho não é a solução para problemas como a questão do trânsito ou a pegada ecológica.

Os representantes do Conselho Económico e Social alertam ainda que o trabalho remoto não é possível em todas as profissões e que, nesta questão, residentes e transfronteiriços recebem um tratamento diferente, o que, no seu entender, pode constituir um entrave à coesão social.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.