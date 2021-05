Independentes ou patrões que empregam apenas um trabalhador também vão ter acesso a estes testes.

Cerca de seis milhões de autotestes distribuídos às empresas do Luxemburgo

Susy MARTINS Independentes ou patrões que empregam apenas um trabalhador também vão ter acesso a estes testes.

O Governo vai colocar à disposição das empresas 5,7 milhões de autotestes à covid-19 que vão ser distribuídos pelos quatro centros regionais, nomeadamente em Sanem, Bertrange, Diekirch e Grevenmacher.

O objetivo é que cada assalariado possa fazer o teste à covid duas vezes por semana, e isso durante seis semanas. Segundo os dados fornecidos pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch, em comissão parlamentar, a ação deverá arrancar a 17 de maio. As empresas vão começar a receber os convites para levantarem os autotestes nos centros de distribuição.

Segundo Dan Kersch os independentes ou patrões que empregam apenas um trabalhador também vão ter acesso a estes autotestes. Já as empresas com mais de 500 pessoas, as administrações do Estado e as comunas não fazem parte desta campanha, já que vão receber os testes de forma individual, sem passar pelos centros regionais.

O ministro assegurou ainda que as empresas não são obrigadas a participar na ação, mas salientou que é importante participar de forma a proteger os trabalhadores, tal como previsto no Código do Trabalho. A ação de distribuição no setor empresarial nada tem a ver com a distribuição dos 500.000 testes ao setor da Horeca, que arrancou esta segunda-feira. Esta última tem em vista a reabertura em pleno de restaurantes e cafés, medida que foi criticada pela Comissão dos Direitos Humanos luxemburguesa.

