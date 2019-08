Segundo o STATEC, 40% das famílias do Grão-Ducado têm dois ou mais carros.

Cerca de 86% dos agregados têm pelo menos um carro

Diana ALVES

Cerca de 86% dos agregados familiares do Luxemburgo têm pelo menos um carro. Se tivermos em conta as viaturas de serviço, a taxa sobe para os 88%.

De acordo com uma nova publicação do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), que cita estudos realizados nos países vizinhos, há mais carros por cá do que do outro lado da fronteira. Na Bélgica, a taxa de agregados com pelo menos um automóvel é de 82%, em França ronda os 81% e na Alemanha os 78%.

Ainda segundo o STATEC, 40% das famílias do Grão-Ducado têm dois ou mais carros. Em França, por exemplo, essa proporção não vai além dos 35%.

Olhando para aqueles que não têm viatura, a principal razão prende-se, sem surpresas, com questões financeiras. Essa é a razão invocada por 27% das famílias que não possuem carro.