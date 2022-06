O principal partido da oposição, CSV, defende que estes rendimentos devem pagar mais impostos.

Salários

Cerca de 800 pessoas ganham mais de 500.000 euros por ano no Luxemburgo

Susy MARTINS

O principal partido da oposição defende que estes valores devem pagar mais impostos. O Partido Cristão Social (CSV) defende um aumento dos impostos de quem ganha mais de 500.000 euros por ano no Grão-Ducado. Cerca de 800 pessoas ganham esta quantia anualmente no país.

A medida foi defendida pelo presidente do partido, Claude Wiseler, aos microfones da rádio estatal 100,7. No entanto, Wiseler não precisou quais poderiam ser os novos níveis de imposição.

Segundo o presidente do CSV é necessário tributar estes ordenados, garantindo no entanto "um equilíbrio entre justiça fiscal e atratividade do país".

Segundo o Instituto Nacional de estatísticas (Statec), o salário médio em 2021, era de cerca de 65 mil euros por ano.

