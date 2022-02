O novo acordo coletivo é válido por três anos, entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024.

Convenção coletiva

Cerca de 680 trabalhadores da construtora SOCOM com aumento de salários

Henrique DE BURGO O sindicato da OGBL e a direção da empresa de construção SOCOM assinaram a renovação da convenção coletiva de trabalho para os cerca de 680 trabalhadores.

Entre outras medidas, a nova convenção prevê o aumento salarial de 2,5% para todos os trabalhadores, excluindo os quadros superiores. O novo acordo é válido por três anos, entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024.

Cada trabalhador vai ainda receber 150 euros em fevereiro de 2022, para compensar o aumento dos preços da energia.

Está também previsto o pagamento de um dividendo anual associado ao lucro bruto da empresa.

A SOCOM é a segunda empresa da construção do Grão-Ducado que emprega mais pessoas no Luxemburgo, depois do grupo Giorgetti.



