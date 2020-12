Apenas oito Estados-membros têm taxas de arrendatários superiores à do Grão-Ducado. Alemanha lidera a lista.

Cerca de 29% dos residentes são inquilinos. Taxa está entre as mais altas da UE

Diana ALVES

Segundo dados de 2019 divulgados pelo Eurostat, 29,1% dos residentes no Luxemburgo arrendam a casa onde vivem. Apesar de ser ligeiramente inferior à média europeia, a percentagem é a nona mais alta entre os países do espaço comunitário.

Apenas oito Estados-membros têm taxas de arrendatários superiores à do Grão-Ducado. À cabeça dessa lista está a Alemanha, onde a proporção de pessoas que arrenda a habitação onde mora sobe para 48,9%. Em segundo lugar surge a Áustria (44,8%) e depois a Dinamarca (39,2%).

À frente do Luxemburgo estão ainda Suécia (36,4%), França (35,9%), Chipre (32,1%), Irlanda (31,3%) e Holanda (31,1%). E se, no Grão-Ducado, a taxa de inquilinos é de 29,1% – um ponto percentual acima da média europeia –, a de proprietários ronda os 70,9%, de acordo com o gabinete europeu de estatísticas.

Em Portugal, por exemplo, a proporção de pessoas que são donas da casa ou apartamento onde moram é superior à do Luxemburgo, rondando os 73,9%. A habitação continua a ser um dos principais problemas no Grão-Ducado devido aos preços elevados.

Segundo os dados do Eurostat os preços da habitação aumentaram mais de 13% no Luxemburgo no espaço de apenas um ano (entre o segundo trimestre de 2019 e o mesmo período deste ano. Nesse trimestre, o Grão-Ducado apresentou a subida mais expressiva entre todos os países da União Europeia.



