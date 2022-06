Também há atrasos relativamente aos anos de 2017 e 2018.

Cerca de 25 mil declarações de impostos de 2019 ainda não foram tratadas

Cerca de 25 mil declarações de impostos relativas a 2019 ainda não foram tratadas pela Administração das Contribuições até final de abril deste ano.

A informação foi divulgada pela própria ministra das Finanças, Yuriko Backes, numa resposta parlamentar ao deputado Sven Clement do Partido Pirata.

Segundo a ministra, as declarações são relativas a contribuintes privados e não a empresas. De acordo com a explicação de Yuriko Backes as declarações em causa foram entregues com atraso ou não foram entregues.

Mas os atrasos vão mais atrás no tempo, aos anos de 2017 e 2018. Os funcionários das Contribuições ainda têm de rever 9.500 dossiers relativos a estes dois anos, sendo que a maioria destes é relativa a 2018.

