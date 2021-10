Segundo o Observatório da Habitação, a taxa de esforço é maior para quem arrenda casa do que para quem contrai empréstimos para a compra de casa.

Habitação

Cerca de 21 mil inquilinos gastam metade do salário na renda da casa

Susy MARTINS

O valor das rendas e dos empréstimos imobiliários não param de aumentar no Luxemburgo. O fenómeno continua a sobrecarregar os agregados familiares e residentes no país. Desta vez, o alerta vem do Observatório da Habitação que cerca de 21.000 pessoas gastam atualmente metade dos salários mensais na renda da casa. Em causa estão os inquilinos com os salários mais baixos.

Em média, a taxa de esforço para os inquilinos no mercado imobiliário privado subiu 6% em seis anos, tendo passado de 31% para 37%. A taxa de esforço é a relação entre os rendimento mensal líquido de um agregado familiar e as despesas do mesmo. No que respeita aos proprietários com crédito à habitação, a taxa de esforço mantém-se estável, à volta dos 29,5%.

Na nota, o Observatório da Habitação conclui que os inquilinos têm de fazer mais esforços que os proprietários, uma vez que o crédito habitação é calculado a longo prazo, enquanto que os arrendatários sofrem o impacto da evolução dos preços das casas.



Num ano o preço das casas aumentou 13,6% no Luxemburgo Desde 2010, o preço das casas no Luxemburgo aumentou 111%, revela o Eurostat.

Estes dados surgem no dia em que o Eurostat divulgou dados sobre os preços das casas nos países do bloco europeu. No caso do Grão-Ducado, os preços aumentaram 13,6% entre 2020 e 2021. Em mais de dez anos, o preço das casas no país aumentou 111%.

