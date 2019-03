Brexit, o protecionismo e a imigração são os principais riscos.

Centeno reconhece que abrandamento económico está a durar mais tempo do que o esperado

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, reconheceu que o abrandamento económico está a durar mais tempo do que o esperado. Em entrevista ao jornal italiano Il Sole 24, Centeno disse que é preciso combater o abrandamento, sobretudo porque a razão da sua existência é a incerteza política dentro e fora da Europa.

E elencou os principais fatores de risco: o Brexit, o protecionismo e a imigração. Centeno apontou ainda o dedo a Itália, considerando que “a incerteza em relação às contas públicas italianas também não ajudou”.

Para o responsável, a incerteza pesa sobre a confiança e sobre o crescimento, mas é preciso, por outro lado, ter em conta os fatores positivos. Centeno referiu que a zona euro tem um excedente comercial e as finanças públicas estão de boa saúde, com 22 trimestres consecutivos de crescimento e com a criação de nove milhões de postos de trabalho desde a crise.